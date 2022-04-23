團體向李家超提青年政策建議　陳恒鑌倡大灣區青年就業計劃恆常化

特首選舉唯一候選人李家超，正加緊撰寫政綱，不少團體均發表意見。新界青年聯會聯同青研香港今日（23日）向李家超競選辦提交「青年政策建議書」，由競選辦主任譚耀宗接收。



兩團體希望新任行政長官可盡快制定及落實青年政策，增加青年人發展機會。新界青年聯會主席譚鎮國期望，新一屆政府致力解決青年面對的實際困難，增加青年的幸福感，建議延長學生免入息貸款的還款期及調低息率，並更積極活化工廈，提供創業和文藝空間，支持青年創業。

陳恒鑌冀鼓勵到大灣區發展 陳志豪倡資助交通費

新界青年聯會會長、立法會議員陳恒鑌表示，認同李家超提出「以結果為目標」的施政理念，改善以往「決而不行」的問題。他希望下屆政府可加快各規劃的發展速度，以及把「大灣區青年就業計劃」恆常化，鼓勵青年到粵港澳大灣區發展，融入國家發展大局。

青研香港召集人陳志豪及副召集人郭芙蓉建議，新一屆特區政府設立青年事務專員，專責整理青年群體意見、向青年群體作出溝通遊說、制訂青年政策、培育青年人才，以加強青年工作的力度和問責性。他又提倡政府資助青年往返內地的交通費用，鼓勵青年多到內地學習交流或工作。

提出加強組織大學生內地實習計劃

青研香港發言人周元谷則期望來屆政府加強與中資企業合作，加強組織各項「大學生內地實習計劃」。青研香港成員莊展銘及賴嘉汶建議，在疫情後把方艙醫院改裝為過渡性房屋，增加短期房屋供應，又建議重推首次置業貸款，協助一些未有足夠首期，卻擁有穩定經濟能力的「中產青年」能夠置業上樓。