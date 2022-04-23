李家超政綱︱譚耀宗預告不全涵蓋：僅屬方向性　不能講咗又話唔得

特首選舉5月8日舉行，唯一候選人李家超仍未發表政綱。李家超競選辦主任譚耀宗表示，李家超本月底將公布政綱，內容較為方向性及原則性，有別於《施政報告》，不會鉅細無遺。他指設立148人的主席團及顧問團是要給人信心，並非「花瓶」。



政綱無法涵蓋全部政策 李家超有能力處理通關

譚耀宗接受電視新聞節目訪問，預告李家超即將公布的政綱，會比較方向性及原則性，無法涵蓋全部政策，一定有很多方面沒有提及：「你作為行政長官，你說過的話，別人以為你一定會做到。你不能說完，當選後才說原來這樣不行，別人有期望就會失望。」

他舉例指，在房屋問題上會著手改善架構、加快流程。至於通關方面，譚耀宗指早前商討如何安排配額已經非常困難，但李家超都有能力解決，只是因疫情反彈而無公布。

主席團、顧問團非「花瓶」 冀給予市民信心

李家超競選辦主席團及顧問團囊括不少政商界重量級人馬，譚耀宗說，主席團及顧問團不是「花瓶」，過往特首選舉也有類似的組織，希望得到更多人的支持，特別是取得資深、德高望重、對社會有影響力的人士支持，給予市民信心。

對於李家超提出「以目標為本」，譚耀宗指不代表不重視程序，只是希望簡化和改善流程，有助政府跨部門合作，加強統籌能力。