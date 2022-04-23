特首選舉｜譚耀宗預告李家超落區探訪　不如疫前般放手：大家體諒

距離特首選舉餘下兩星期，唯一候選人李家超正積極草擬政綱，競選辦主任譚耀宗估計，將如期在本月底出爐，屆時將舉辦發布會。他指隨着疫情緩和及社交限制放寬，李家超未來日子將多安排落區，與市民及青年交流，「會有啲探訪，面對面交流都會有。」但他指疫下畢竟還有很多限制，安排上一定不如疫情前「放手、容易」，希望公眾體諒探訪活動的不足。



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政府架構重組「等一等」再交代

譚耀宗指，探訪活動前提是不影響防疫工作，將依照政府規定行事。而這兩天李家超團隊正努力看很多建議書，與專家學者等相關人士會面，以及與各界別選委交流。

對於有指李家超將重設「中央政策組」及「新聞統籌專員」，譚耀宗指，確有不少選委及意見希望恢復這些職位架構，可有相應人士幫政府推動不同工作，他強調團隊聽到意見，但大家須「等一等」，政綱會有所交代。至於設立副司長職位，他指有意見反映在不少跨部門議題，如果有副司長可有利統籌工作，加快流程，但現時只能「賣個關子」。

選舉廣告遲交同意書 譚解釋心急出帖所致

有關選舉廣告遲交同意書一事，譚耀宗解釋指，是「有時心急想畀公眾知悉」，造成申報有所延誤，團隊已經檢討過，並提醒同事須特別留意，不希望影響公眾觀感，希望外界諒解。至於李家超遭美國制裁是否影響經費籌募，譚多謝各界對李家超的捐款及支持，表示會接收團體組織及個人捐款，會依照有關選舉法例指引行事，依法決定是否接受相關捐款。