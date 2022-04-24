李家超落區訪基層　被問「告別劏房」時間表　李：非純粹講口號

特首選舉唯一候選人李家超今日（24日）分別到油麻地、佐敦探訪基層住戶及慈善團體「新家園協會」，是其參選以來首次落區，活動結束後見記者總結行程。他表示，明白基層家庭對房屋需求殷切，如果當選，會在這方面努力。

港澳辦主任夏寶龍去年提出「告別劏房」，被問到有否「告別劏房」時間表，李家超重申自己是實事求是的人，「我希望我向市民所講的，都能夠做到，所以我不是純粹講口號，我是真真正正希望有成果。」

他又指，本星期內會完成政綱，從著墨如何增加土地供應、壓縮建屋程序，「加快、加量，以及爭取新空間、新做法」。



政綱大部分已成形

李家超今早在在競選辦副主任譚志源、梁宏正等人陪同下，到油麻地一幢大廈探訪基層家庭。他會見傳媒時表示，早上探訪兩個基層家庭，包括一個單親家庭，對方正在輪候公屋，希望盡快上樓，已向其了解生活困難，亦知道對方的居住環境及活動空間細小。

李家超指，房屋問題是重中之重，亦是解決多項問題的鎖匙，不會低估難度，並指土地供應方面涉及不少程序及統籌工作，建造上亦有不同環節，會研究減省或壓縮相關程序，加快建樓。他指自己重視政綱，正積極進行，當中大部分已成形。

李家超：香港已有新聞自由 不須用「捍衞」字眼

至於有無計劃與香港記者協會會面，李家超指，知道記協有一些資料要向政府提供（指勞工處要求記協提交資料一事）。他指：「在政府和他們處理完所需的事情之後，才有一個可能性（與記協）有任何接觸。」

被問到捍衞新聞自由，李家超反指不會用「捍衞」一詞，每天大家都在從事相關工作：「新聞自由在香港是一直存在的，我覺得不需要用『捍衞』這個字，已經是存在的東西就存在，而且我是非常重視新聞自由。」不過他重申，新聞的行為和活動必須符合法律原則。