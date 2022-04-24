特首選舉｜李家超：本周公布政綱　研加快建屋量、壓縮程序

特首選舉唯一候選人李家超今日（24日）首次落區，探訪基層市民及少數族裔，其中關注到住屋問題。他及後回應傳媒時表示，政綱大部份已經成形，仍在聆聽不同意見，目標在本周內公布。

另外，李家超團隊較早前遲交競選廣告相關的同意書，他承認可做得更好，團隊已就事件開會討論，承諾日後會小心處理。



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首場比原定時間遲到半小時

李家超今早先到油麻地窩打老道一劏房大廈探訪基層市民，採訪通知原訂上午9時半開始探訪，不過李家超約10時才到達現場，約逗留40分鐘後離開。他在約11時到新家園協會與少數族裔會面，歷時約40分鐘，之後會見傳媒。

李家超透露，今早探訪了兩戶基層家庭，其中一戶為單親母親，獨力照顧兩名兒女，居所約150呎；另一戶為住在板間房的婆婆，僅約40多呎，只足夠放下一張床。李家超表示，上述居住空間不理想，兩戶均表示希望改善住屋環境，盡快入住公屋。他指，會在每個環節研究加快建屋量，壓縮程序處理。

李家超落區探訪基層。（鄭子峰攝）

重申政綱屬方向性：篇幅始終有限制

李家超表示，今日與巴基斯坦、印度、尼泊爾、非裔等少數族裔人士見面，了解他們在文化、宗教方面的獨特需要，認為要多溝通，才能互相支持及生活。

被問到何時公布政綱，李家超表示大部份已經成形，仍在聆聽不同意見，目標在本周內公布。他又稱，政綱是提出方向性，篇幅始終有限制，不過會提及房屋問題，並強調自己是「實事求是嘅人，唔係純粹講口號」

另外，李家超的競選廣告之前遲交同意書，涉違反指引。問到會否擔心影響誠信，他回應時承認「可以做得更好」，團隊已就事件討論，希望各界理解只是想盡快處理事情，之後會小心處理。