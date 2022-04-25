學者鍾劍華離港赴英：不願作逃兵　離開是無奈決定

香港民研副行政總裁鍾劍華周日（24日）晚上在Facebook表示，已在當日離開香港前往英國，打算在海外生活一段時間。他說自己不願作逃兵，「無奈需避秦」，離港後希望繼續做一直做開的事， 「能夠令香港這個我出生我成長的社會變得更公平一些，制度也更完善一些」。



香港民研副行政總裁鍾劍華周日（4月24日）晚上在Facebook表示，已在當日離開香港，前往英國。（資料圖片）

鍾劍華在帖文表示，一直沒移民之念，視香港為裁培育成自己之地，年少時便以貢獻香港，改善社會為志業，「現在只能盼望天地會寬闊一些」，不需思慮「紅線」有天會針對自己。他稱，不想親人朋友為他擔心，更不願耆年父母憂戚，只抱歉不辭而別，又說不願意「委曲求全」，離開是無奈決定。

去年立法會選舉，香港民研進行民意調查，因設有「投白票」等選項，被部分建制派人士批評，指煽惑他人投白票或不投票屬違法。廉政專員白韞六當時回應指稱，選民可基於自由意志投白票，表明廉署正研究香港民研有否違法。

鍾劍華畢業於中大社工系，曾任社工，之到理工學院教書，長期研究社會事務，曾任理工大學社會科學系助理教授、社會政策研究中心主任。他去年接受傳媒訪問時透露，太太曾勸他離開香港，但他說「很喜歡香港這個社會，不到最差的情況也不想離開」。