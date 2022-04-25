陳朗昇：正認真思考是否續任記協主席　新聞自由非常脆弱需捍衞

特首選舉唯一候選人李家超昨日指出，香港的新聞自由「一直存在」，所以不需要「捍衞」。香港記者協會主席陳朗昇今早（25日）於商台節目上表示，目前新聞自由非常脆弱，仍然需要捍衞。他又指，正認真思考其是否續任主席的問題，因親建制輿論針對記協的其中一個最大目標，似乎是他本人。



坦言主席政治風險大 不多業內人士敢承受

陳朗昇指出，新聞自由雖然字面上受《基本法》保障，但從過去幾年發生的事可以看出這些只是「條文的保障」，實際上非常脆弱，一樣需要大家捍衞，情況如司法獨立一樣，即使仍然存在，但受到衝就需要捍衞。

記協上周六召開特別會員大會，討論機構前景及去向，當中涉及解散門檻。陳朗昇指具體討論內容不便透露，但該會議是為聆聽會員意見，尤其根據過往一些經驗，親建制媒體發動輿論機器後，可能會伴隨一些執法行動，不希望要到發生事情後才急忙決定，目前要先有一些討論，不過目前沒有時間表作什麼方向性的決定。

陳指，總體來說支持保留的會員普遍認為記協有一定歷史，對行業及對香港都有重要價值；傾向解散者主要是擔心執委安全。陳朗昇個人認為，雖然有人會認為記協可做的事不多，但舉例指較早前《Now新聞》記者受到政治壓力時，有記協講一句公道說話，已經相當有價值。

記協6月將需要換屆，親建制輿論其中一個針對的焦點，是陳朗昇前《立場新聞》的背景。陳朗昇指，目前不曾聽聞如果他不再續任記協主席，會對機構前景有什麼影響，但承認「有認真思考緊」續任問題：「我之前就冇諗過唔做嘅，但見到個情況都好似係咁（針對他本人）。」但他坦言，在現時政治環境下，未必有業內人士敢承受如此龐大的風險。「唔敢講話冇，但一定唔多。」