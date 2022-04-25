聶德權：5名政府僱員無打齊針已離職　七成半人員參與抗疫

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（25日）召開視像會議。公務員事務局長聶德權表示，第五波疫情至今，有超過14萬名政府僱員在不同崗位參與抗疫工作，佔總人數七成半。他又透露，政府於2月嚴格執行疫苗通行證後，截至4月初有27名政府僱員因未符合相關要求而缺勤，政府有採取紀律行動，當中有5人已離職。



議員關注公務員抗疫「軍心」問題

新民黨黎棟國問到，一些使用假「安心出行」程式、不符政府疫苗通行證要求的政府僱員，會作如何處理。聶德權回應指，政府處所強制使用「安心出行」和疫苗通行證的過程很順利，而對於違反規定的公務員，一定會嚴肅跟進，並且按紀律程序處理。「現時是有零星個案，（公務員）違反了疫苗通行證，我們會視之為無故缺勤。」

他補充，截至今年4月8日有逾99%政府僱員已接種第一針、98%已接種第2針，未能接種的原因有一半是健康理由，另一半是因為剛康復不久暫時不用接種。有27位政府僱員因未符疫苗通行證而被視為無故缺勤，當中有22人是公務員，5人是其他政府僱員；這27人之中，有5人已離開政府，其他個案亦正採取紀律行動。

安心出行。（資料圖片）

加薪肯定公務員抗疫付出？聶：按機制

對於使用假「安心出行」程式的問題，聶德權指目前相關個案正進行刑事調查，一般來說須視乎刑事個案的結果，再審視內部的紀律懲處安排。

民建聯何俊賢關注，公務員參與抗疫期間如何統領「軍心」問題，例如有人在社交網專頁批評政府防疫工作。聶德權表示，留意到有公務員在社交群組對抗疫工作要向各部門「抽壯丁」表示不滿，或表示不理解防疫措施等。他指，如果公務員發放不真實資訊，或不應公開的內部訊息，當中又涉及違規情況，會嚴肅跟進。

勞聯周小松問到，當局會否表彰有傑出貢獻的公務員，而且公務員已凍薪兩年，今年會否適當加薪，以肯定他們在抗疫工作的付出。聶德權指，公務員薪酬調整需要跟隨機制，要考慮幾大因素及薪酬趨勢調查結果，在進行薪酬調整工作時會考慮公務員的付出及貢獻。