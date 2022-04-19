上年度2809公務員辭職創回歸新高　工會：政治壓力大　薪酬不吸引

公務員事務局表示，上年度（2021/22財政年度）首9個月（去年4月至12月），有2,809名公務員辭職，較2020/21全年度大增逾五成，並創回歸以來新高。

有公務員工會代表指，現時公務員尤其前線人員，薪酬福利本身已不吸引，面對的工作和政治壓力又愈來愈大，吸引力愈來愈低，促請政府全面檢視公務員待遇，尤其是前線基層員工。



上年度單計首9個月，已有2,809名公務員辭職，創回歸以來新高。（資料圖片）

27名政務官辭職

公務員事務局回覆《香港01》查詢指，上年度截至12月，共有8,274名公務員離職，當中2,809人辭職。按照政府公布2021年3月共有17.8萬名公務員的基數，即有約1.6%人辭職。

於政務職系方面，上年度截至12月有39人離職，其中共27人屬辭職，佔69.2%。辭職政務官當中，有9人為首長級，18人為非首長級。

根據政府數字，回歸初期公務員辭職數字一直維持低位，由1998/99年度至2014/15年度，更長期維持三位數。數字自近年起明顯上升，2020/21年度的公務員辭職總人數為1,863，換言之2021/22年度首9個月，辭職人數已經比對上一個年度多出50.8%，升幅驚人。

局方：對政府運作無太大影響

局方表示，公務員因不同原因辭職，包括健康或家庭理由、繼續進修、到私人/法定機構任職等，當中涉及很多因素，並非單一因素，「在2018/19 年度至2020/21年度期間，超過一半辭職的公務員是在試用期完結前離任。所有新入職至基本職級的公務員都是以三年試用條款聘用。試用期讓部門可以觀察試用人員的表現，確保表現良好和合適的的人員才可通過試用期。同時， 試用期亦讓新加入的人員了解是否適合在政府工作。公務員在首三年若發覺自己並不適合在政府長遠發展，在試用期間離開亦是可以理解。」

局方又指，目前而言公務員辭職的情況並沒有對政府運作帶來太大影響，重要的是政府能招聘和挽留合適的人員，「公務員事務局會繼續留意各職系在招聘人手及挽留人才方面的情況。如有個別職系出現人手問題，公務員事務局會協助有關職系或部門首長制訂合適方案及改善措施。」

梁籌庭：前線公務員壓力大 應平衡文職與紀律部隊待遇

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府到了今日這個地步，也無謂「掩耳盜鈴」，要承認公務員工作吸引力已大不如前，尤其是基層文職公務員，「現在打政府工，薪酬福利和外面私人市場的分別在哪呢？基層公務員可能只是1.3、1.4萬（月薪），這個數字在外面不難找吧？這還未算上現在做公務員有很多制肘，像宣誓、政治壓力、隨時要被抽調去封區，市民對公務員的服務要求又高了很多。薪酬福利已經不吸引，前線的壓力又大又多，申請人數減少、辭職人數增多，很正常的吧？」

他指，近年「武官」獲得政治上的器重，而紀律部隊前線人員的薪酬亦比一般文職前線員工高出很多，但兩者不應偏廢：「紀律部隊有很重要的價值，尤其社會紛亂時，但其他時候呢？文職和紀律部隊大家都服務同一個政府，待遇總不能差距太大，兩方面都要照顧到才對，不然未來難以吸引有識之士加入政府。」