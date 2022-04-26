01消息｜李家超擬下周辦「答問大會」　料選址會展與選委交流

特首選舉5月8日舉行，唯一候選人李家超自宣布參選以來，一直分開會見不同界別選委，未有大型選舉活動。據了解，李家超競選團隊計劃下周籌備大型見面會，但並非一般選舉的造勢大會，而是「答問大會」，屆時李家超將與一眾選委面對面交流，灣仔會展是其中一個可行選址，但有待最後拍板。



選舉活動獲豁免限聚

歷屆特首選舉，候選人大多會舉辦造勢大會，「晒冷」重量級支持者，但今屆特首選舉因疫情影響，至今未有「大堆頭」活動。據悉，李家超競選團隊評估形勢後，計劃下周籌辦大型見面活動，讓李家超與選委直接交流，回答提問，有可能選址會展。

李家超仍在任政務司司長期間，已行使《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）中列明的有關權力，准許特首候選人在4月3日至5月8日期間，舉行與選舉委員會委員及公眾之間和選舉相關的聚集。消息人士表示，在有關豁免下，李家超可舉辦與選委會面的室內活動；至於是否容許傳媒入內採訪，則要視乎屆時疫情發展。

有競選辦中人說，疫情下舉行選舉活動有很大限制，即使選舉聚集獲豁免，亦要遵守疫苗通行證等要求，備好所有出席人士聯絡資料，目前仍在計劃當中，有待拍板。有社團人士透露，李家超對防疫規定十分著緊，早前李家超拜訪拉票時，競選辦提出只限選委參加，以免太多人聚集。

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2017年特首選舉，林鄭月娥在會展舉行分享大會，獲多名重量級政商界人物站台，現場星光熠熠。曾俊華則在中環愛丁堡廣場舉行集氣大會，當時大會估計有5,000人出席，市民站滿整個廣場及附近行人路，場面墟冚。

至於2012年梁、唐之爭，梁振英及唐英年選舉期間都在灣仔會議展覽中心舉行造勢大會，邀請政商界知名人士站台。