01消息｜李家超政綱提上任百日重點任務　訂KPI實踐「結果為本」

特首選舉唯一候選人李家超本周公布政綱，據了解，李家超將提出上任百日內，訂下重點任務目標，並設立類似企業管理的「關鍵績效指標」（KPI），實踐「結果為目標」行事方式，提高施政效率。



擴問責團隊 增副局政助

距離投票日不足兩星期，李家超最快本周四公布政綱，但其團隊已預告內容屬方向性、原則性，不會鉅細無遺。據了解，李家超政綱涉及四大重點，包括提高管治能力、解決房屋問題、提升香港競爭力等。

改組政府架構方面，李家超將沿用林鄭月娥的「三司十五局」改組方案，再增設政務司副司長、財政司副司長，並擴大政治問責團隊，增設更多副局長及政治助理。此外，李家超有意上任重設中央政策組、新聞統籌專員，但競選辦近日精簡內容，未必會寫入政綱。

據悉，李家超亦會提出上任百日內，訂下重點任務目標，並為政府團隊訂立KPI，衡量公務人員工作表現，配合李家超「以結果為目標」的施政理念。

房屋方面，李家超昨落區探訪基層戶後表示，加快土地供應、建屋速度，將續推現屆政府提出的「北部都會區」及「明日大嶼」，並研究提早讓基層入住新落成、配套未完善的公共屋邨。