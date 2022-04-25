政圈風聲｜李家超競選辦要員成下屆高官人選　鄭若驊留任遇強敵？

距離特首選舉投票日只有兩星期，李家超仍未公布競選政綱，雖云今次選舉是「一人模式」，但政商界仍關注李家超有何板斧，解決積存已久的深層次問題。李家超高票當選已無懸念，另一焦點是籌組新政府班子，現屆問責官員勢必「大換血」，政圈耳語，其中一個「人才庫」，正來自李家超競選辦，當中至少3人成為熱門人選。



莫樹聯罕有助選 被指覬覦律政司長

警隊出身的李家超參選以來，一直被指不諳經濟、民生事務，他曾解釋「只有上帝先識晒所有嘢」，倘當選會邀請各方面人才。李家超參選過程倉卒，但一起步已獲人大常委譚耀宗襄助，領導競選辦，另有16名政商界人士擔任副主任，這自然是因為中央協力。

16名副主任中，以資深大律師莫樹聯較為「驚喜」，皆因他向來表現低調，甚少參與選舉活動。莫樹聯過往多次代表政府打官司，身兼基本法委員會委員，獲中央信任，在建制陣營亦頗具聲望。政圈耳語，莫樹聯覬覦律政司長一職，從其近日言行，感受到他有意投身官場。至於現任律政司長鄭若驊，民望長期低沉，但任內因推動國安法而遭美國制裁，面對潛在強敵挑戰，未知能否過渡至下屆政府。

黃元山成熱門 倘轉跑道須補選

另一人選是團結香港基金高級副總裁、立法會選委界議員黃元山，他正協助李家超撰寫土地、房屋方面政綱。有政界中人說，銀行界出身的黃元山一直有意加入熱廚房，但以其履歷、個性等，較適合在幕後工作，下屆政府將重設中央政策組，黃元山是人選之一。

黃元山擔任立法會議員不到半年，若要轉跑道，必須辭去議員職務，但選委界補選只牽涉1,500人投票，較易處理。此外，另一副主任、進出口界議員黃英豪亦傳是局長人選之一，他出身法律世家，目前是全國政協委員、民建聯中委，向來被政圈人士形容「有野心」。不過，有建制中人認為，議員加入政府雖說是「更上一層樓」，但要顧及政治觀感，避免太多新丁議員同時「跳槽」。

林鄭月娥班子，任內經過兩次「換血」，不少人已離開政府，下屆還有多少人留低？（資料圖片）

李家超辭職參選後，政務司長罕有懸空至6月30日，對於下屆政府第二把手，政界眾說紛紜，據聞有人問過為李家超助選的譚志源，會否重返政府出任政務司長，他只笑笑口帶過，未有落閘。獲北京信任的保安局長鄧炳強，當然是大熱人選之一，相信待李家超當選後，組班形勢才會逐步明朗。

回帶至2017年，林鄭月娥當選後積極組班，在「三司」人選上，張建宗、陳茂波皆非林鄭首選，她原屬意大律師公會前主席譚允芝任律政司長，但盛傳出有京官反對而未能成事。有資深政界人士直言，李家超參選時間趕急，競選辦一應俱全支援是可以理解，但關注他當選後在籌組問責班子時，會有多大話事權。