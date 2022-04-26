棄全民強檢？林鄭指未係時候決定　須評估影響：否則代價好龐大

特首林鄭月娥今日（26日）早上出席行政會議前見記者，提到目前「一老一幼」疫苗接種率仍然不理想，呼籲他們的家人盡快安排，在可能來襲的第六波疫情做好準備。被問到還有什麼方法進一步鼓勵接種，林鄭表示政府已可謂「竭盡所能」，疫苗通行證已經是很大的誘因，如果連這個都不行，「諗唔到仲可以做咩」，亦不相信「派錢」鼓勵打針會有好成效。



已全方位谷針：唔打針不能食飯、飲茶、睇戲

林鄭月娥指：「喺疫苗接種嗰方面，我哋已經係竭盡所能，我哋嘅專家亦都係幫助我哋呼籲到聲嘶力竭。」她指，當局提供了很多數據證明打針與否，在入院、重症和死亡比率的分別很明顯。政府亦提供了很方便的接種服務，包括預上門接種，林鄭形容：「相比起其他國家，我覺得香港喺疫苗接種真係全方位咁幫市民打針。」

林鄭提到，政府2月開始實施的疫苗通行證措施，已經是打針最大的誘因：「如果唔打針根本好多地方去唔到，如果有啲市民儘管有咗咁大嘅誘因，唔打針就唔去得食飯、唔去得飲茶、唔去得睇戲，佢都選擇唔打針，我哋真係諗唔到仲有咩方法。」她指曾經聽過有人建議給錢鼓勵打針，「但如果係呢，香港就成為全世界少有畀錢叫人去打針，我亦都唔相信呢個會帶嚟一個好大嘅成效。」

她希望傳媒更加肩負起角色，用客觀、說服力強的方法，鼓勵市民在這段疫情下降的空窗期打好疫苗，萬一有第6波疫情時本港整體的抗擊力也會增強，關閉處所機會更小。

照推全民檢測？須評估影響 否則代價很龐大

有記者問到現時疫情似乎清零無望，全民強制檢測是否不會再做。林鄭指，在抗疫的過程中須不停檢視，決定用什麼措施也要評估措施對社會經濟發展的影響，否則就要「付出好龐大嘅代價」，同時須考慮香港超過700萬人對措施的承受程度，以及公共衞生的需要，例如病毒的致命程度。

林鄭沒直接提及全民檢測，但指「現階段有一啲措施，我哋未係時候可以作一個實在嘅決定，仍然係需要不斷去監察情況，喺適當時候一定會向市民公布。」