疫苗通行證｜張竹君：好措施料繼續推行 控制疫情最緊要打針
撰文：黃金棋
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本港新冠肺炎疫情緩和，日前多個場所可重開，不過市民須要使用疫苗通行證。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）表示，於食肆用膳等仍屬高危，並指「打齊針相對安全啲」，故相信會繼續實施疫苗通行證。至於被問到會否「加辣」來推高疫苗接種率，當局指政府會審視專家意見。
至於如何可進一步降低本港確診數字，張竹君強調「當然最要緊的是打疫苗」，因為可控制疫情嚴重性及死亡率。
在食肆用膳等仍屬高危 指「打齊針相對安全啲」
張竹君今日在疫情記者會中被問疫情緩和下部份防疫措施已放寬，疫苗通行證的要求是否亦可放寬？她認為疫苗通行證是好的措施，因為在食肆用膳等仍屬高危，指「打齊針相對安全啲，當然不能百分百排除傳染風險」，因此相信會繼續實施疫苗通行證。
另外，有記者問及近日確診數字維持三位數，當局有否其他辦法降低數字。張竹君回應稱，仍要靠市民保持社區距離及個人衞生，並強調「當然最要緊的是打疫苗」，因為可以控制疫情嚴重性及死亡率。
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越多兒童在復課前完成接種越好
不少專家指現時3至11歲兒童疫苗接種率不足，張竹君認同情況不理想，稱越多兒童在復課前完成接種就越好，指「唔可以話隔籬小朋友接種咗或者其他人接種咗就唔接種，唔係呢種群體免疫，因為接種疫苗係保護自己」。
她又強調，兒童感染新冠肺炎後有機會出現併發症同死亡個案，而本港不少兒科醫生提出兒童染疫後會出現多系統發炎等後遺症，重申家長帶兒童打針是為保護自身，指「中咗唔會有併發症同死亡」。
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