調查：65%市民贊成公共交通全面復常　民主黨籲政府介入督促

民主黨一項民意調查指出，六成半香港市民認為即使疫情下，公共交通也應維持原有的交通服務水平，希望政府督促巴士公司恢復班次。



逾6成人認為班次減少影響出行

「香港交通運輸政策」研究調查於今年4月4日至18日進行，以語音隨機抽樣方式成功訪問653名香港市民。當市民被問到「你是否贊成就算在疫情期間，公共交通亦應維持原有的交通服務水平」，有65%市民表示贊成，27%市民表示不贊成；當受訪者被問及「你是否認同疫情下交通班次減少對你的出行構成影響」，結果分別有26%及35%的市民表示「十分認同」及「認同」，而共有29%市民表示「十分不認同」或「不認同」。

民主黨交通政策發言人韓俊賢指，結果反映大部份市民認為公共交通在疫情期間應維持正常服務水平，而港府在是次第五波疫情發生之時，明顯與大部份市民所持的觀點恰好相反，運輸署甚至批准巴士公司停運部份及大幅削減班次。他指，自政府放寛晚市堂食及重開部份表列處所後，政府部門也重新辦公，大部份因疫情而毋須正常上班的市民，也逐漸恢復正常，近日所見巴士班次仍然極為擠迫，似乎市民在疫情期間依舊工作，但班次減少，受到嚴重影響。

他補充，主流民意「不滿」疫情期間的公共交通服務，現時市面陸續復常，但交通工具的班次至今未回到疫前水平，政府理應加快督促有關機構，盡早恢復正常班次。

港鐵票價機制 75%受訪者促考慮市民負擔力

調查亦問市民「是否贊成港鐵票價機制應加入市民負擔能力作為考慮因素」，多達75%市民表示「十分贊成」或「贊成」，當中表示「十分贊成」的有46%；而表示「十分不贊成」或「不贊成」的只有14%。

民主黨交通政策發言人莊榮輝表示，意見頗為一面倒，「市民負擔能力」理應加入計算方程式中，認為負擔能力因素應包括交通開支佔比、低收入僱員比率、失業率、領取綜援數字等等，以作綜合考慮。他認為，市民普遍不滿港鐵即使每年盈利豐厚但極少減價，就算在疫情期間只以暫緩加價作為手段。民主黨認為，港鐵在可觀盈餘之情況下，應加大撥備於票價穩定基金，以盡量降低票價加幅。