時事漫畫家「阿塗」離港：留港壓力巨大　離開為了繼續為港創作

時事漫畫家「阿塗」今日（26日）透過社交網站宣布，與太太已離開香港，透露在港創作精神壓力巨大，「離別係逼不得已的抉擇」，希望支持者原諒自己的軟弱。他同時表示，今次離開是希望繼續為香港創作，令這個時代的香港歷史不會只剩下靜默。

根據他上載的離別漫畫，手持畫筆的「小學雞」背著寫有「鬥長命」字句的布袋，背景是泰晤士河畔的大笨鐘及西敏宮，相信其目的地是英國倫敦。



「離開香港，係因為想繼續為香港創作」

「阿塗」在帖文中向網民致歉，解釋指「離開香港，係因為我想繼續為香港創作。」他指目前「靈魂遺留在故地，肉體卻已經流亡」、「留喺香港創作時事漫畫，精神壓力巨大，離別係逼不得已的抉擇。」帖文中，他未有透露於何時離港。

他指自己畫了11年時事漫畫，2017年社運低潮時有想過放棄；2021年有想過轉型畫生活題材，但形容香港現時是「最需要同時又最唔需要時事漫畫的時候」，所以堅持創作。他指，由於離別匆匆且必須低調，遺憾無法與朋友一一話別：「我會記住呢份愧疚，多替不能發聲的人發聲，希望將來香港歷史書上唔會留低一片靜默。」

多年創作政治漫畫 國安法後明周專欄遭叫停

「阿塗」長年在《明報》和《明報周刊》發表漫畫及插畫，其中有關政治的漫畫題材，立場親民主派。2020年《港區國安法》實施後，香港政治環境變化，「阿塗」於同年7月收到《明周》的通知，其專欄連載須終止，他其後繼續於網上發表政治漫畫諷刺時政，部份內容相當尖銳。