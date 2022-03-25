民研：24%受訪者有意移民　非民主派有計劃離港比例上升

香港民意研究所在3月21日至3月24日以電郵接觸6,723人，問到對未來政治環境信心，以及有沒有計劃永久離開香港。有24%受訪者表示有人計劃移民，較2021年8月16至19日調查上升4個百分點，有65%人回答沒有計劃，較去年8月下跌6個百分點。



2021年7月1日，機場離境大堂聚集了移民以及前來送機的市民，不少人顯得依依不捨，甚至哽咽淌淚。（余俊亮攝）

74%非民主派沒計劃移民 較去年8月跌7個百分點

當中有35%自稱民主派支持者表示有計劃移民，與去年8月調查持平，問答沒有計劃的人有51%，下跌兩個百分點。值得留意的是，自稱非民主派支持者有17%人表示有計劃移民，較去年8月上升5個百分點，有74%表示沒有計劃，下跌7個百分點。

被問到移民原因，35%人回答是個人自由，而家人前途和香港政治則分別有16%。

27%受訪者表示對未來政治環境有信心

被問到對未來政治環境有多大信心，27%受訪者表示好有信心或幾有信心，58%受訪者表示幾無信心或好無信心。當中自稱民主派支持者只有1%表示有信心，高達92%表示無信心。而自稱非民主派支持者則有42%表示有信心，39%表示無信心。

30%人對港人未來個人自由有信心

至於對香港人未來享有的個人自由有多大信心，30%受訪者表示有信心，57%受訪者表示無信心。當中自稱民主派支持者亦只有1%表示有信心，92%表示無信心。而自稱非民主派支持者則有47%表示有信心，38%表示無信心。

經濟前景方面，有25%人表示有信心，49%人表示無信心，23%人表示一半半。