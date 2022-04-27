團結香港基金：文化體育及旅遊局須整合職能　制定長遠政策

政府計劃成立文化體育及旅遊局，統籌相關工作。現時這些工作歸民政事務局、商務及經濟局等不同部門管轄，業界期盼整合部門後可以提升效率、推動產業發展，但同時亦擔心能否短期內完成重組工作。



團結香港基金表示，若要成功推動文化多元發展，政府其實要考慮更多方面的重組細節，尤其是一些由其他政策局管理、卻涉及文化發展的範疇，例如知識產權以及互聯網。



現時文化創意工作 分屬多個政策局管理

團結香港基金在《01開講》撰文，指目前香港的文化及創意產業分散於兩個政策局，民政務局負責文化藝術相關的政策，例如表演藝術、粵劇發展、西九文化區，商務及經濟發展局負責推動創意產業，例如電影、音樂、時裝、設計。現時民政局轄下的文化部、西九文化區部和康樂及文化事務署，以及商經局轄下的創意香港辦公室，在改組後自然會納入新的文體旅局之中。此外，其他部門亦應該要適當整合，例如發展局轄下的古物古蹟辦事處。

文章表示，版權業務是文創產業的一環，目前由商經局之下的知識產權署一手包辦，未來可將版權放入新局，或制訂更具體的版權政策，認為可促住版權商業化的發展。此外食物環境衛生署現時負責批出公眾娛樂場所牌照/臨時公眾娛樂場所牌照，相關工作亦可納入新局處理。

團結香港基金亦建議，文體旅局制定長遠政策規劃，推動行業發展，並應因地制宜，配合本港實際情況及文體旅需求制訂整全規劃。

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淺談文體旅局的架構重組──團結香港基金