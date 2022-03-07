公營房屋落成量走數15%　智庫倡建土地儲備　預留未規劃熟地應急

根據房屋委員會最新數據，一般家庭輪候公屋時間已升至長達6年，創23年來新高。團結香港基金認為，政府過去12年大幅增加土地房屋相關部門的預算和人手編制，卻無法相應提高建屋量，更發現過去8年的公營房屋建屋量預測平均「走數」15%。

該智庫認為問題在於諮詢程序過於繁複，建議精簡相關程序，並應制定土地儲備機制，將仍未規劃的熟地納入「白色地段」，在有需要時可以因應不同的發展騰出相關土地使用，尤其在現時缺地興建隔離設施時，便突顯此舉的重要性。



土地及房屋研究主管葉文祺（左）。（資料圖片）

相關部門開支增2倍 公營房屋量上升不足一成

團結香港基金比對2008年和2020年的政府數據，發現土地及房屋供應主要相關部門的預算由48.7億元增加140.4億元，增幅達188%，而人手編制亦由16,306人增至21,003人，增幅亦達29%，惟該12年的公私營房屋落成量僅增加9%，至32,149伙，顯示公共資源投入無法轉化成房屋產出。

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不同部門都要逐一諮詢公眾 專家斥「架床疊屋」

該智庫土地及房屋研究主管葉文祺續指，2013/14年度至今的《長遠房屋策略》的公營房屋5年建屋量預測平均延誤15%，對上一份長策的落成量延誤更達21%。他認為問題主要成因主要是諮詢過程過份繁複、冗長，屋宇署、土木工程招展署、地政署、房委會等部門，需在工程的不同階段諮詢公眾，而在填海前，亦要先擬備新的分區計劃大綱圖或修訂大綱圖，形容有關做法是「架床疊屋」，拖慢工程進度。

他以大埔頌雅路西的公營房屋項目為例，項目由2014年在大埔區議會提出後，蹉跎7年仍未能滿足區議會要求，令項目推遲至少6年；而油塘碧雲道項目則因為一個地盤未完成改劃，令另一個地盤亦不能開展工程。他認為政府應釐清區議會的諮詢功能，相關部門要以專業判斷適當採納意見，並應該先在已完成規劃的土地動工，讓部分單位提早落成。

該智庫又發現，公營房屋項目的資料披露水平遠低於私人住宅，當局僅對外交代單位交付的數字，惟土地發展程序、提交建築圖則、建築工程動工、建築工程竣工等資料均欠奉，而長策對於後5年的單位落成量亦是空白，促請政府建立一站式平台披露各項細節。

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倡政府仿傚市建局設「白色地段」土地

對於近日政府在覓地興建社區隔離設施上有困難，葉文祺認為，問題主要出於政府欠缺土地儲備，亦即欠缺可用的熟地，他建議政府參考新加坡市區重建局的做法，將未有長遠用途的政府土地納入「白色地段」，容許更有彈性的土地用途規劃，讓政府在有需要時，可以因應不同的發展撥出相關土地使用。他特別提到，明日大嶼完成填海工程後，便可以將未規劃的地皮撥入「白色地段」。

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促設公務員績效評核指標 賞懲相關部門職員

葉文祺又建議，在每個新發展區，尤其是北部都會區和明日大嶼，成立專責部門統籌相關發展，包括規劃、進行可行性研究、監督收地等程序，並應參考新加坡和南韓制定公務員績效評核指標（KPI），以賞懲制度，以激勵相關部門的職員。

至於在增加土地供應方面，團結香港基金認為，應提高新界整體發展密度，尤其是臨近深圳的邊境地區，以及北環綫沿綫地區，並容許發展商同時規劃新發展區中較後期數的土地，加快房屋的落成。他又再次重申，政府應減少綠化地帶比例、重新規劃濕地緩衝區，以進一步釋放可供建屋的土地。