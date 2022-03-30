疫情下市民精神健康達臨界點　團結香港基金籲政府審視支援制度

第五波疫情來得急又猛，高峰期每日數萬宗確診，不少長者因病離世，公司倒閉僱員頓時失業，均嚴重影響香港人情緒健康。

「團結香港基金」在《01開講》撰文，關注港人疫情下的精神健康，並提出政府應善用疫情契機，制定長遠精神健康服務發展策略。



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社福機構求助個案 遍佈各階層

團結香港基金公共政策研究院院長兼立法會議員黃元山，以及基金助理研究員周嘉俊和夏楠，在《01開講》發表文章，指第五波疫情下，政府收緊社交距離措施，市民生活充滿不確定性，市民精神健康達到臨界點。文章引述社福機構指，1、2月收到過萬宗求助個案，遍佈社會各階層，涵蓋不同年齡、性別和家庭崗位。而港大最新估計結果顯示，當前港人可能患有焦慮和抑鬱的人口比例分別高達接近14%及10%，是疫情開始以來最高。

發展晚期照顧服務 應重視情緒支援

政府早於2013年成立精神健康檢討委員會，檢討精神健康政策和服務，並在2017年公布精神健康檢討報告，提出40項政策建議。疫情下不少機構提供情緒支援服務，團結香港基金建議政府將有需要市民與服務提供者配對協調，以提供更有效的情緒支援。

第五波疫情下，不少長期病患及長者死亡，礙於疫情未能與親友見最後一面。文章認為，晚期照顧及扶助喪親者走出傷痛極為重要，建議政府未來發展晚期照顧服務時，應全面審視情緒支援服務及後事安排程序，提升晚期照顧的服務水平。

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文章又指，新加坡於2020年10月成立跨部門Covid-19精神健康工作小組，去年9月發表報告，指出精神健康服務出現三大缺口，包括不同政府部門在精神服務方面久缺協調、眾多網絡資源有待整合，以及人手培訓需要加強。文章建議港府應以疫情為契機，全面審視香港醫療系統的發展，包括在精神健康方面的發展方針，進行策略性規劃，整合社會資源。

團結香港基金在《01開講》文章全文：疫情下的精神健康轉危為機──團結香港基金