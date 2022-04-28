政圈風聲｜李家超政綱發布會邀地區、基層人士出席　背後有一原因

特首選舉唯一候選人李家超已經寫好政綱，將於星期五（29日）在會展發表政綱，據悉廣邀地區及基層人士出席。此外，有消息人士透露，李家超下周會再有一場壓軸活動，屆時將與選委交流。



李家超連日與不同界別選委會面，之後「閉關」寫政綱。（資料圖片／歐嘉樂攝）

李家超將於周五早上11時在會展公布政綱，據了解，競選辦邀請了約200名地區、基層人士、婦女等代表出席。消息指，由於早前疫情關係，李家超無法頻密落區，不過李家超希望接觸更多人，並向不同人士親自講述施政綱領，所以借此機會廣邀地區人士出席政綱發布會。

有來自地區的消息人士指，前日（26日）起陸續收到通知，獲邀周五到會展出席政綱發布會，地點為會展舊翼會議室。



李家超競選辦公室主任譚耀宗今日（28日）表示，除了邀請港九、新界的地區人士出席簡介會，亦會同時在網上發放政綱內容，並邀請傳媒在現場旁聽。

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下周舉行壓軸活動 直接與選委交流

有選委收到初步通知，李家超5月6日在會展舉行造勢活動，直接與選委交流，是投票日前的壓軸活動，邀請全部選委出席，類似去年立法會選舉前的「群英會」，形式仍有待最後確定。

李家超的政綱已經寫好，並正在付印。綜合政界消息，政綱會涉及四大範疇，包括提高特區政府管治能力、解決房屋問題、提升香港競爭力以及關懷社會。周五宣布政綱後，李家超將於周六（30日）晚上出席電子傳媒論壇，屆時七大電子傳媒將會直播。