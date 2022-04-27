特首選舉｜李家超完成政綱草擬　周五早上11時會展公布

距離特首選舉只有個多星期，特首選舉唯一候選人李家超仍未公布政綱，據了解，李家超政綱撰寫工作已完成，目前正在印刷，李家超擬於周五（29日）上午11時在灣仔會展公布政綱，屆時將有選委及其他建制派人士出席，以簡報介紹政綱。



加入政府？競選辦副主任鄧飛：到時先算

李家超競選辦副主任譚志源表示，李家超的政綱基本完成，周末之前出台，屆時會詳細向公眾解釋。 多個團體包括公屋聯會、香港房地產協會、新青年論壇以及西貢區各界聯合會，向競選辦遞交政綱建議書，由譚志源接收。譚志源說，建議書涵蓋醫療政策、公務員、房屋以及地區管理等問題，李家超會著力應對。



有傳多名身兼立法會議員的李家超競選辦副主任，包括黃英豪、鄧飛等將會加入新一屆政府。鄧飛今日（27日）在立法會回應指，他沒有聽聞過這回事，被問到若受邀他會否答應加入政府，鄧飛則說：「到時先算！」

綜合政界消息，李家超政綱涉及四大重點，包括提高管治能力、解決房屋問題、提升香港競爭力等。改組政府架構方面，李家超將沿用林鄭月娥的「三司十五局」改組方案，再增設政務司副司長、財政司副司長，並擴大政治問責團隊，增設更多副局長及政治助理。

李家超本周六出席傳媒主辦的選舉論壇，並計劃下周舉行「答問大會」，與一眾選委面對面交流。