政壇諸事町｜建制連日fb洗版留言提意見　李家超閉關寫政綱

特首選舉唯一候選人李家超連日會見各界聽取意見，似乎終於聽完，今日（26日）傍晚在Facebook表示正在「閉關」努力撰寫政綱。



李家超表示，見到不少網民在專頁「留下暖心的問候，叫我注意身體，要有足夠的休息，並為我打氣」，他表示很感動，會全力以赴寫好政綱。



李家超表示正「閉關」寫政綱。

李家超的Facebook連日來頗為熱鬧，除了關注他中文用字的網民外，大量建制派人士都湧入留言。其實李家超4月17日已經與立法會議員舉行網上會議，多名議員都有提出意見，但眾人好像意猶未盡，連日繼續在李家超Facebook留言，情況變成「洗版」一樣。

鄧家彪在李家超Facebook專頁留言，談講對安老政策的看法。

鄧家彪數百字講安老政策

部份議員的留言內容很豐富，例如工聯會九龍東議員鄧家彪就寫了數百字提出香港高齡化的問題，建議成立長者局，統籌各項安老事務，另外又建議除了取消強積金對沖，亦可引入公共年金和具有社會保險性質的養老金。

亦有一些留言簡明扼要，例如選委會界別議員管浩鳴，在今日早上另一帖文留言「政府要想盡辦法讓「家人」有幸福感、獲得感、存在感，不要再令『家人』失望」。

柯創盛希望李家超「幫手跟跟」九龍東鐵路線

留言中不乏「區佬」以至選委，觀塘區議會主席柯創盛希望李家超「幫手跟跟」九龍東鐵路線的諮詢，九龍城區議員張景勛希望新一屆政府關注新冠康復者和照顧者的情緒健康。民建聯前北區區議員、選委姚銘則簡單一句鼓勵說話：「一起為香港找出路，一起努力！」新民黨廖添誠更言簡意賅，兩個字：「加油」。

另外有網民留言指李家超探訪劏房是選舉工程，言論頗「灰」，似乎房屋政策要加把勁：「選舉工程。都唔expect 李生會睇。每次選舉都話房屋係重中之重。五年五年又五年，樓價升左幾多？納米樓又多咗幾多？無期望了。」

李家超政綱預計將於本周稍後時間面世，以施政方向為主，未必寫得很詳細。各界還有時間盡量提出意見。