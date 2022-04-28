立法會續審議預算案撥款　周小松倡失業援助金恆常化

立法會今日（28日）繼續召開大會，審議《2022年撥款條例草案》（即財政預算案）恢復二讀。昨日經過8小時會議，大部分議員已經發言，是日餘下議員將陸續發言。《香港01》將持續更新會議重點。



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葉劉關注改組政府後 如何編制零增長

選委界馬逢國指，預算案中未見檢討土地房屋發展時間過長，背後的政府部門架床疊屋問題，期望下屆政府敢於正視；另外他亦遺憾未見預算案為新設的文體旅遊局調撥新資源。醫療衞生界林哲玄關注，預算案未有提及基層醫療網絡、線上醫療等醫療政策改革，另外亦對未有加煙稅感到失望。

體演文出界霍啟剛表示，未來香港經濟的新動力，文化藝術是重要的關鍵詞，其中提到應改善文體處所的支援、關閉標準，例如要主動研究以風險為本、科學化的標準，平衡防疫、經濟發展與民生，「唔好次次都一刀切關閉處所」，認為比起補助，業界更加希望正常營業。

新民黨主席葉劉淑儀指出，關注政府保持公務員編制零增長下，特首候選人李家超又計劃推動政府改組，設兩名新局長及兩名副司長，如何可以做到，希望現任政府和未來特首商討，並探討如何確保公共財政的可持續性。此外她關注政府在安老開支上的不足，尤其指第5波新冠疫情下，死亡的大部分是長者，更有56%死者是居於院舍人士。

教育界朱國強關注政府在科普教育及創新科技的投入，倡議加強在中小學的STEM教學。他指科普並非今天創新，明天就能實現，需要持續的發展，亦需有人才去研究相關技術；勞工界周小松期望，政府將失業援助金恆常化，並調整新舊制公務員的福利待遇，提升公務員士氣。

工聯會理事長黃國關注在職貧窮問題，他表示欣賞政府願意聆聽議員意見，推出消費券等措施振興經濟，但目前香港在職貧窮仍然存在，打工仔女被迫長工時。他建議政府帶頭取消外判制度，直接聘用清潔工等職位，讓他們的工資有所提升。

下午1時45分，所有要求發言的議員已發言，立法會主席梁君彥表示下周的會議將由官員回應。會議其後處理《商業租户短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》，即暫緩追租法案的恢復二讀安排。