立法會審議預算案　議員憂通關蹉跎歲月　狄志遠預告投棄權

立法會今日（27日）召開大會，是自1月26日以來，再度恢復實體大會。是日會議沒有口頭質詢，先恢復二讀《2022年撥款條例草案》（即財政預算案）。



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黃英豪倡於大灣區9市全設經貿辦

是次預算案暫未有議員提出修正案，預料不會有太大反對聲音。立法會主席梁君彥在會議開首提醒議員會議安排，今日的會議只有議員可發言，至晚上7時結束；明日的會議將繼續讓議員發言；下周三的會議將由官員回應，及後將表決二讀，並進入全體委員會階段。

經民聯吳永嘉發言時先認同預算案有應對香港面對的經濟問題，他其後引述意見指，有指香港應發展「有香港特色的動態清零」，先與外國及澳門通關，作為內地的參考，又認為對內對外通關不應互相排斥，如香港在通關問題持續蹉跎歲月，將失去很多經濟機遇。他又關注到取消強金對沖在疫情下對企業的影響。

民建聯主席李慧琼讚揚預算案整體方向正確，支持有需要的社群，回應各界訴求，協助抗疫，亦對推動經濟多元化發展有積極作用。不過她指本港房屋問題愈來愈嚴重，期望現屆及下屆政府用最大決心及力度，縮短土地供應的時間，革新求變，落實「以結果為目標的施政理念」，否則市民難以對政府有信心；新民黨李梓敬指出，總體支持今年的預算案，但同時本港的貧富懸殊及房屋問題嚴重，尤其提到醫療資源是否用得其所，希望新一屆特區政府可以作出改善。

進出口界議員、民建聯黃英豪強調香港融入粵港澳大灣區的重要性，建議在大灣區9個城市全部設立經貿辦，做到精準支援、協助在當地生活和工作的港人；實政圓桌田北辰指出，預算案中消費券、暫緩追租等措施有利市民，是抵讚的，不過也要批評福利政策上著墨很少。他又引用較早前的童樂居虐兒案，質疑有些機構收公帑做著違背社會期望的事情；社福界狄志遠亦批評政府福利開支方面的削減，長遠影響社會服務的穩定性，如果官員給不到滿意的答覆，將在二讀及三讀投下棄權票。

陳曼琪倡港台與內地傳媒合作製作節目

民建聯陳克勤提到，今年預算案應對當前疫情而提出，推動經濟復蘇、改善民生，以及融入國家發展大局，值得支持。不過他同時關注，金融穩定對國家安全同樣重要，促請財政司司長在《基本法》23條立法時，也思考如何保障本港金融系統安全，完善相關制度，不只涉及傳統銀行或股市，應與時俱進，涵蓋加密貨幣、NFT等新興交易平台。他亦建議政府日後在施政過程中，可善用新科技，舉例指有警察基於個人專長，在搜索行山失蹤者時廣泛利用航拍技術。

選委界陳曼琪指出，香港電台應加大力度推動國民教育，建議與內地傳媒合作製作節目，多利用「軟性文化」形式，增加香港人的國民身分認同，例如與央視合作舉辦每年的「我要上春晚」港區選拔賽，勝出者可出席春晚表演節目。民建聯梁熙亦指，本港欠一套全面、連貫及有系統的國民教育，認為下一代是否愛國與現時投入多少資源有絕對關係。

暫緩審議取消強積金對沖？ 鄧家彪有保留

工聯會立法會議員鄧家彪表示，對有建議暫緩審議取消強積金對沖修例有所保留，因修例非即時生效，要到2025年才能實施，相信香港經濟基調好，加上當局積極聆聽各界意見，認為不須過分憂慮，望政府做好相關解說工作及退休保障。

民建聯立法會議員梁熙則說，對財政預算案欠缺國民教育的長遠規劃感到無比失望，指今年是香港回歸25周年，但港府在國民教育上如同交白卷，至今仍欠缺全面、連貫、有系統的國民教育，强調這一代投入多少對下一代是否愛國有很大影響，籲政府不要只顧眼前，要放眼未來。

明日大嶼太遙遠 何君堯倡全力推動北部都會區

選委界立法會議員何君堯表明對「明日大嶼」有保留，因為該計劃是「擔沙填海」，而且到2027年才開始填海，2034年才有首批居民入伙，歷時兩屆政府任期，有違李家超所提出的「以結果為目標」，形容是「遙遠的目標」，預計有居民入伙時，已經是第三屆政府，「唔係佢 （李家超）嘅結果」。他建議全速推動北部都會區，認為較實際的做法。