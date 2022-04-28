同窗形容少女殺手、用情專一　李家超棄學投警揭秘？︱政壇諸事町

特首選舉唯一候選人李家超畢業於九龍華仁書院，雖成績優異但因家庭理由棄讀港大、投考警隊。有傳媒訪問李家超多名中學同窗，有人大讚他思想前衞，更是「少女殺手」。也有人指出，李家超於放榜前曾預告將入讀港大，但後來突然改稱會投考警察，只有少數「死黨」才知箇中原因。



▼李家超在九龍華仁書院中一至中七班相▼



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林天星讚李家超念舊重情、思維前衞

水務署前署長林天星在《星島日報》訪問表示，中四至中七與李家超同班，他指因為兩人當年居住地方相鄰，不時在上學路途中遇上而熟絡起來，路上兩人談天說地。當時已感受到李家超與其他同學的不同，形容李「思維前衞，反應快捷」，而且很有求知欲。林天星大讚李家超當時已展現「出色的社交能力」，主動與班上較為安靜的同學搭話，平日談吐幽默有趣，令人舒服。

林天星指，待人處事方式可能隨著時間而有變，但李家超卻仍然是「心中那位平易近人的少年」，且明辨是非、做事果斷。他透露李家超相當念舊，曾經接到李的來電，指過去曾任教兩人的數學老師從澳洲回港探親，希望邀約老師一家敘舊。林指李家超畢業近三十年仍然記得以往任教他的老師，十分重情。

水務署前署長林天星。（資料圖片／江智騫攝）

畢業數年後結婚 只有死黨知棄學投警原因

另有不具名的舊生提到，李家超當年「白白淨淨」，既會讀書又會運動，動靜皆宜，是校內「風頭躉」，曾留及肩長髮。該人指，李當年不時參加流行派對，被稱為「lady killer（少女殺手）」，但盛讚李對待感情專一，與妻子林麗嬋在聯誼舞會認識後交往，畢業數年後便結婚。律師袁燦華則指，李家超喜歡打麻將，同時精通麻將和中國象棋等，「要他讓我先可以贏返一、兩次。」

李家超升任政務司司長時一度被質疑學歷，有同窗反駁指，李家超讀書時成績相當好，讀理科出身的他於大學放榜前已信心滿滿告知同學，將會入讀港大機械工程學系，但放榜前突然改稱投考警察，同學感到愕然之餘也替其可惜。該人更透露，只有數位與李相熟的「死黨」，才知他棄學投警的真正原因。