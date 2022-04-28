政壇諸事町︱陳茂波留任李家超班子？議員輪住盛讚教材、香港之福

特首選舉大局已定，李家超鐵定當選，外界開始將關注點放在組班上。現任財政司司長陳茂波一度被傳是選舉「黑馬」之一，但最終無緣落場，但政界仍十分關注他會否留任至下屆政府。他一連兩日被傳媒追問都笑而不語，昨天則向揮手說：「拜拜！」

不過，議員表態就坦率得多，立法會今日（28日）審議《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》（暫緩追租法案）期間，多名議員公開表態，支持陳茂波留任。更有議員盛讚陳推動法案的過程、以及發言解說技巧，「直頭」應該做下屆政府教材？



邵家輝：倘留任「香港之福」 陳茂波露招牌微笑

是次法案爭議不少，尤其受部份商界背景議員非議。但批評歸批評，多位議員發言期間，對陳茂波推動法案的努力不吝讚美，自由黨邵家輝發言期間，也提及黨友曾經質疑私有產權的爭議，但在最後補上一句：「呢個議案非常爭議，都知你捱咗好多喇，希望新一屆政府，如果司長你可以為香港市民服務嘅話呢，真係香港之福喇。」陳茂波聽後面露招牌微笑，未有回應。

選委界何君堯發言時，則傾向支持法案，形容「雖不是完美，但都頗為美」，又大讚陳茂波推出一個如此有新意的法案是「有擔當」：「呢個財爺呢，我一定支持佢喺下屆政府繼續為我哋推陳出新，愈做愈醒！」他指，既然政府認為法案符合《基本法》對私有產權的保障，大家如果不同意，大可以「告政府告到甩褲，依法行事」。

逐項回應議員關注 張宇人：應該做公務員教材

陳茂波隨後花近半小時，向議員解釋推動法案背後考慮，並詳細回應議員幾大關注，包括在2月公布《預算案》時已研判香港疫情即將大爆發，對基層市民及中小企打擊最大，因此派發1萬元消費券，同時也要保護企業；詳細解釋為何不可能由公帑幫助租戶以確保業主收入、為何保護期一定要由1月1日開始等。

自由黨主席張宇人在全體委員會期間發言，指本身都沒打算在這階段發表意見，但聽到陳茂波的演辭「有啲感觸」，甚至覺得應該成為未來公務員事務局的「教材」：「我喺呢個議會坐咗22年，從來未聽過有一位局長或者司長，可以咁詳細但又簡單地解釋一個立法原意。同埋都聽到咁多人講嘅嘢，點解有啲嘢做得，點解有啲嘢做唔到，你係解釋得好清楚，我覺得真係大開眼界。」

張宇人又指，一直不明白政府政策的諮詢期為何需要6個月，其實2個星期便可完成，正如陳茂波在極短時間內就聽到持份者意見並作修訂：「其實未來政府係應該學習，我就大開眼界。你唔係公務員出身啦，但你愈做呢份工，做得愈好，我都同意邵家輝所講，我希望你可以繼續喺下屆政府，放棄可以喺出面搵好多錢嘅機會，又唔使咁多煩惱，又唔使畀啲大業主單單打打，繼續為我哋服務。」不過，說到這裡，立法會主席梁君彥打斷張宇人，要求他回到修正案的討論。