明日大嶼︱林超英質疑違國策埋爭端　籲李家超煞停：慳嚟推北都會

10年前為梁振英撰寫環保政綱、助梁競選特首的天文台前台長林超英，向下屆特首唯一候選人李家超提交政綱建議。他指，以防災備災角度參考科學估算，2100年海水有機會上升1.5米，到2200年的升幅或達5.1米，認為推展明日大嶼違反「生態文明建設」的國策，為香港大幅增添原本不存在的風險，埋下政治爭端。



林超英強烈建議擱置人工島項目，節省資金支持開發新界北部都會區，並為防禦氣候災難作出財政準備。他強調，環境災難已遠超一般意義的「環境」問題，「可持續發展」概念應成為施政指導性政策，建議在特首辦設立「氣候變化專責機構」，所有部門行事均須服膺於「可持續發展」原則。



有消息指，李家超政綱將提出「明日大嶼」與北都會並推。（資料圖片）

林：本著科學家及港人責任進言

林超英早前向李家超電郵逾2,500字的建議，表明是「盡香港人責任、盡科學家責任」，批評肆意推行中部人工島將令香港蒙羞，建議立即喊停。他指「生態文明建設」是國策，2018年已經寫入《憲法》，同年全國禁止圍填海，認為香港的發展不能偏離國家大方向。

他指，現時的生態問題已非「環保」議題，而是生存危機及氣候災難，真實的威脅可見於近年颱風襲港期間，大澳、鯉魚門、將軍澳及杏花邨等地的水浸情況。他預警倘若人工島硬推，未來必定須不斷加築海堤「勉強保護」，費用誰付將成為政治爭端。他表明支持《北部都會區發展策略》，認為應盡速收地，保護好米埔緩衝區及其他濕地，叫停這些區域的改劃申請，並按報告書建立多個濕地保育公園。

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倡特首辦設專責機構 全政府服膺於「可持續發展」

林超英說，社會動盪和疫情充份顯示出單講「經濟發展」不足以保障香港安全，應對氣候災難須從國家安全角度籌劃應對，建議新政府採納整全的「可持續發展」概念，將環境局內的「可持續發展科」改組入「行政長官辦公室」，未來所有政府部門行事均須服膺於「可持續發展」政策。

他指，不能再視「可持續發展」為邊緣議題，舉例新加坡總理辦公室也設置了「國家氣候變化秘書處」，協調相關內政、外交、政策、計劃及行動等事宜，並有千億新加坡元的資金方案。他說，特首辦若無專責機構，將難以協調應對氣候變化一系列的連鎖影響，而應對這些衝擊需要持續多年的大型工程和系統建設，加上香港因地理位置面臨的衝擊甚於新加坡，建議撥備5,000億港元。

因應海平面上升 劃不宜居沿海區域

林超英建議新政府，根據未來可能最高海平面高度，盡快檢視全香港海拔高度，劃出不宜建設民居的區域，尤其是新界西北部的廣闊濕地，以免市民誤買將來遭海水淹浸區域的物業。