特赦反修例在囚青年？李家超指須建守法意識：否則香港變弱肉強食

特首選舉候選人李家超今日（29日）在灣仔會展舉行政綱簡介會，約300人出席。李家超會見傳媒時被問到，會否特赦反修例風波中被判入獄的年輕人，李家超回應指，香港是法治地方，需要建立守法意識，否則會變成弱肉強食的社會。

至於如何說服商界香港仍是國際金融中心，李家超說，新冠疫情終會受控，政府正以平衡和務實的做法，讓社會回復正常，希望可以透過管控風險，識別較低風險的行業，讓相關商業活動可以繼續運作，平衡控制疫情和經濟活動的需要。



委任民主派入政府？ 李：用人唯才

李家超公布政綱後會見傳媒，被問到會否特赦反修例示威者，李家超說香港是法治的地方，任何人也要守法，「呢個意識我哋係要好肯定咁係香港建立，因為任何人如果唔守法，即係唔守規矩啦，咁香港就會變咗一個弱肉強食（的社會），老百姓可能受到惡霸欺凌。」他說，縱然大家可能很同情某些人士，但不建立守法意識，最終受害的是所有人。

至於會否考慮委任民主派人士加入政府，李家超指他會用人唯才，希望政府班子有共同理念，委任任何人士時，最重要考慮他們的經驗和才能。

李家超發表政綱。（張浩維攝）

被問到政府班子安排，李家超指忙於投入選舉工程，現階段只希望做好選舉工程，爭取選委和市民支持。至於設立KPI方面，李家超稱，他上場後將於指定工作範圍訂定指標，過往政府的指標是由衡量時間性為主，他會積極引進以「結果衡量」的指標。他提到，會建立「正向行事文化」，希望公務員看到工作成果，更努力推動團隊精神，解決社會問題。