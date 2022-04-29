李家超政綱一文睇清：提前上公屋、設地區關愛隊　試驗解跨代貧窮

特首選舉唯一候選人李家超今日（29日）公布政綱，涵蓋四大範疇，包括強化政府管治能力、在土地房屋提速提量、提升香港競爭力，以及關懷社會和青年。在房屋問題方面，李家超提出「公屋提上前樓計劃」，讓基層入住配套未完善的公屋，冀壓縮一年輪候時間。

關懷社會方面，李家超提出「解決跨代貧窮試驗計劃」，推動非政府機構及企業，幫助千名劏房戶學生裝備自己。他又建議合併長者生活津貼，劃一採用較寬鬆的資格限制。本文整合李家超政綱重點內容。



一、土地房屋提速提量

1. 公屋提前上樓計劃

李家超提出「公屋提上前樓計劃」，作為短期應急措施，讓某數量的單幢公屋在未有全面社區設施落成前，准許先行上樓，壓縮約一年時間，讓希望及早改善居住環境的公屋輪候人士，可選擇提早上樓。

2. 精簡及優化土地供應程序

精簡及優化土地供應程序，提交法例修訂，落實精簡程序目標；以多管齊下整合土地，包括適當引用《收回土地條例》，亦善用市場力量，促進私人土地持份者參與發展。對公營房屋項目，更廣泛應用創新科技，例如組裝合成法，縮短建屋時間。

3. 設立兩個組別加強執行統籌

為加統籌造地建屋工作，研究設立「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，由司級官員領導。前者負責督導興建項目，在政府上任百日內，提出建快興建公營房屋工作建議，包括「提前上樓計劃」、重啟私人參建模式、壓縮建築設計等，目標是把部分單位提早完成，以提升未來5年整體公營房屋的落成量。

「土地房屋供應統籌組」負責統籌所有協調土地發展相關的政策局及部門，包括規劃、地政、環境、交通等，監督發展項目由規劃到實施的發展，並制定政策方案以釋放私人土私發展潛力。

4. 提升公營房屋供應 擴大「白居二」名額

提升公營房屋體系不同類型單位的供應，包括綠置居、居屋、港人首置盤，並擴大「白居二」名額。

二、提升政府管治能力

1. 積極參考現屆政府架構重組方案

強化戰略謀劃、政策研究及統籌能力，在架構重組方面，積極參考現屆政府架構重組方案，但有些環節要再與現屆政府商討，包括在行政長官辦公室的崗位。政綱未有提及設立副司長、重置中央政策組等。

2. 設立應急動員機制

設立應急動員機制，在應付新危機時，各部門需按級別提供指定人數，組成應急隊伍，確保可動員足夠公務員，做到「零差別」。

3. 上任百日訂立KPI

實施「以結果為目標」的行事方式，在政府上任百日內，為指定工作定下目標，訂立「關鍵績效指標」（KPI）。此外，各部門須檢視運作方式、行政程序，減少不必要或重覆的環節。

三、全面提升香港競爭力

1.發展香港為國際創科中心

積極發展香港成為創科中心，「無創科、無未來，全世界都以創科為目標，不進則退，香港這方面，唔會等，亦都唔等得。」

2. 塑造香港為文化之都

李家超表示，要將香港塑造成文化之都，發展成為中外文化交流中心，與世界接軌，將藝術及其他活動帶來香港，令香港變成大灣區內的首選地方，例如文化藝術表演及展覽等。

3. 開發北部都會區

北部都會區成為新發展的引擎，設立發展統籌部門，推展北部都會區規劃和建設，加強與內地聯繫互動，令都會區成為宜居、宜業、有保育及有高質素的生活區。

四、關愛共融、青年發展

1. 提出「解決跨代貧窮試驗計劃」

扶持一千名劏房戶學生裝備自己，促進官民合作，推動非政府機構及企業，扶助貧窮學生的生活、學習、個人發展等。

2.落實合併長者生活津貼

劃一採用較寬鬆的資格限制，合資格長者將領取高額津貼。特首林鄭月娥在去年《施政報告》已提出，將普通和高額長者生活津貼合併，以向合資格長者提供更多支援。

3.支持醫管局擴展、增加醫護人手

支持醫管局擴展、增加醫護人手、提升住院醫療服務；積極推展基層醫療系統建設，進一步研究促成中醫在預防、治療方面的應用。

4. 研綠化地興建長者院舍

總結第五波疫情下，長者院舍成為重災區的傷痛經歷，推動提升院舍環境、標準及供應方方案，例如在綠化地興建長者院舍，同時檢討人手不足問題。

5.制定青年發展藍圖

為青年健康成長、多元發展設立不同政策目標，協助青年向上流；培育愛國愛港、具備國際視野人才，吸納青年加入各類諮詢架構。