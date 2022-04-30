李家超答問會｜稱新聞自由如身份證已在袋中　指法庭將處理政治案

行政長官唯一參選人李家超，今晚（30日）出席七間電子傳媒合辦的答問會。有記者提問如何保障新聞自由，亦提及有新聞工作者移民或轉行。李家超多次說「香港已經有新聞自由」，就如身份證在口袋中，指有些人假借新聞作為外衣做違法勾當，法庭會看到這類型個案。

他無直接回應會否與各個新聞組織加強溝通，只說「我認為我好大努力去建立溝通」。



李家超答問會開始前，供傳媒拍照。（張浩維攝）

答問會由七間電視台、電台合辦，記者輪流發問，不設追問。有記者問李家超：「雖然基本法稱保障保新聞自由，但不少新聞界人士選擇移民或轉行，有什麼實際措施，令人相信，新聞自由確實受到保障？會不會與各個新聞組織加強溝通？」

李家超答問會，由七間電視台、電台合辦，其他記者只能在電視城看直播。（張浩維攝）

李家超這樣回答：

「新聞自由在香港已經存在，兼且被所有香港人擁有。等於身份證明文件，在袋中。香港已經擁有咗新聞自由㗎喇！不過，我們小心有些人，假借新聞作為外衣，去做一些違法或政治目的的勾當。將來在法庭會看到有這類型個案。香港是有新聞自由，擁有咗。

在新聞裏面最大的空間怎麼做呢？當然，如果如果新聞工作者自己認為，走專業化，令市民對他們的尊重、信任。新聞工作者的熱誠，有專業的反映，包括有合理收入地位等，這讓新聞工作者自己選擇。

我強調香港已經有新聞自由，已經在袋入面，大家要明辨是非。以前有些假裝做新聞工作，而為政治目的，這些是污染了新聞自由，我們要警惕。政府也有責任，當有需要撥亂反正，政府應該要有領導的勇氣，去告訴給大家，這些要撥亂反正。

當然新聞工作者，我是非常尊重，兼多謝他們的工作。因為有新聞，先有透明度，令政府更加做好。我也與傳媒朋友，一向……我認為我好大努力去建立溝通，如果我當選會繼續做這方面的工作。」

李家超的回答，與此前的回應相若，他無正面直接回答，將如何與不同的新聞組織溝通。