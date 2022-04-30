李家超答問會︱上樓不等配套？李家超：餸一次買多啲　主張穩樓價

撰文：林嘉成
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唯一特首候選人李家超，選前9天公布政綱，土地房策是焦點所在，較為具體的房策是「提早上樓」的短期應急計劃，社區配套未完善的公屋項目有望提前入伙，估計可以縮短一年輪候時間。李家超今晚（30日）出席答問會，被問到計劃等同要基層做開荒牛，入住後恐面對「上班沒車、買餸沒街市」，構思是否不切實際？
李家超反駁稱，計劃只是提供多一個選擇，一定會向輪候家庭預先解釋清楚，這些項目配套不如正常公屋項目完備，自己早前探訪基層家庭及各界人士時，已向他們提出過這個假設性問題：「有啲人咁講，買餸係冇咁方便，我咪買多啲囉，起碼環境好啲。」

李家超：提供多一個選擇　如果求方便可唔搬

李家超解釋，推出計劃是因為探訪時，感受到基層家庭急切希望「上樓」，認為應該給予公屋輪候家庭選擇權，犧牲交通方便，而提早改善居住面積及環境：「最後揀唔揀係佢嘅選擇。」他說上到樓，居住面積變大，起碼家人看電視不怕打擾小朋友讀書：「每個人需要不同，如果有人情願方便，唔搬入去，我都係畀個選擇佢。」

最終有多少公屋項目可以納入計劃，李家超說，仍然有待「公營房屋項目行動工作組」審視，工作組同時會探討有否其他「提速、提效、提量」的方法。

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穩樓價是施政目標　李：增收入改善應付能力

現時公屋輪候時間長達6年，私樓樓價高企，與港人收入比率連續12年位列全球最高，有調查指，中產家庭買樓需要不吃不喝23年。李家超則指，維持樓價穩定是自己的施政目標之一，明言不希望樓價波動太大，穩定樓價是最適合香港社會，這一立場是非常清晰。那如何解決負擔能力問題？李說：「發展咗經濟、多啲就業，增值元素多咗，每個人搵嘅錢都多咗。維持樓價的情況下，我哋嘅收入多咗，應付能力亦都會好啲。」

李家超強調，對於公私營房屋同樣有「提速、提效、提量」的要求，他說私營房屋可以更加靈活，但未有觸及任何針對私人樓宇供應的措施，記者問及會否推出「空置稅」加快私樓應市，李家超同樣沒回應。他只是說，會壓縮所有建屋流程：「我係強調將所有程序縮短，唔好有繁瑣嘅程序, 如果有啲程序以前訂落、不合時宜，就將佢壓縮，重複嘅程序就唔好再重複。或者以前程序，係做完一，再做二、再做三，可否平衡一齊做？」

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