李家超答問會｜政改非第六屆政府優先項目　區議會去向無立場

特首選舉唯一候選人李家超，今晚（30日）出席七間電視台、電台合辦的答問會。他回應昨日（29日）公布的政綱隻字未提的政改方案，以及區議會去留的問題時，明言政改並非第六屆政府優先項目，指「完善選舉制度」只完善了選舉過程，未實踐到制度下的成果，認為現時應要務實。

區議會問題上，他承認有需要處理，但暫時沒有立場，會抱開放態度，未來亦會有溝通和諮詢。



政改非優先項目

政改向來是港人對特首選舉關注要項之一，前特首梁振英以致現屆特首林鄭月娥競選時都有提及。

李宇超被問到香港訂立國安法後，是否有條件可以推動普選，他指，「政改唔會係第六屆政府優先項目」，指有其他民生、發展等項目需要推動，加上在特首選舉為「完善選舉制度」下的最後一場選舉，但仍未實踐到制度下良政善治的成果，未來政府與立法會要在制度下提升施政，令市民感受到成果。

第六屆政府要處理區議會的將來

區議會多個議席懸空，政府一直沒有舉辦補選，李家超的政綱非但無提區議會去留，反而提出建18區服務關愛隊，加強地區基層組織連繫。他在答問會中指出，「區議會嘅將來，的確第六屆政府係要處理，而家我係未有立場，我係開放態度」。他說，提出18區關愛服務隊，是希望與社區有直接聯繫，與其他並行制度沒有違背，若政府與地區有密切聯繫是好事，「我強調嘅係肯定性，包括我動員時人數肯定性、有關人物佢嘅能力我更掌握、而且時間方面我會縮到最短」。

過去有傳李家超有意重啟中央政策組及新聞統籌專員，李家超今日未有正面回應是否有此計劃，僅稱將來的架構重組及特首辦支援，政綱有提及，細節會與現屆政府溝通後公布。不過他強調，「唔好用負面標籤去針對啲建設性嘅嘢」，指政府要更早指出抹黑口號，及帶領社會意識。他說，選擇任何人加入政府，都會本於人才考慮及對香港服務熱誠。