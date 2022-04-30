李家超答問會︱優先處理通關　稱接通內地及世界連繫無必然矛盾

特首選舉唯一候選人李家超，今晚（30日）出席七間電子傳媒合辦的答問會。市民和新聞界關注疫情以及通關的問題。李家超回應指，如當選後會優先處理通關，與內地制定通關條件及移除任何通關障礙。

記者直接問「是否一日不通內地通，國際都不可通」？他指兩者無必然矛盾，又提到，未來將靈活實施疫情措施，各行業「不會一刀切」，以平衡疫情控制、經濟及市民生活。



稱會與內地商討通關條件

在問答大會中，有市民提問當疫情過後，如何可以通關，李家超回應指，明白市民重視通關。他說，如果成功當選，第一時間處理與內地通關，相討通關條件，然後會移徐任何通關障礙。他提到，香港自身都要創造好的通關條件，例如「我哋有疫苗，打多啲針。」。他續說，第二針接種率未到九成，市民接種後便能提供有利環境通關。

內地現時仍然執行「通態清零」政策，李家超指，如當選後會與內地相討通關條件，香港自身都要創造好的通關條件。

強調防疫措施並非一刀切

香港對疫情將要做更好的風險評估，強調防疫措施不是一刀切，要按不同風險評估採取不同措施，以致控制及平衡到各界社會生活、經濟方面做得更好，他指，這些因素都為通關而去掃除障礙。

李家超答問會後，無回應在場其他記者提問，直接離開電視城。（張浩維攝）

一日不通內地 國際都不可通？李：無必然矛盾

記者直接問「是否一日不通內地通，國際都不可通」？李家超說，第五波疫情由輸入個案引起，如何平衡抗疫及日常活動，包括評估外地人來港，要務實視乎疫情變化。

他強調，內地通關及世界連繫未必有必然矛盾，強調首先要了解內地通關條件是什麼，在尋求方案後去掃除障礙。他又認為，會考慮是否可以先實行小範圍、再逐步通關至大方案，這些方案都需要務實視乎香港實情。

由五月一日起，外國人可入境香港。李家超指，明白外防輸入對疫情的傳播影響，而現屆政府正在縮短檢疫時間，相信平衡疫情需要後，可以在不同環節按現實情況去設計不同的管控措施。