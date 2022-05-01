特首選舉︱田北辰：李家超背景有弱點　反而降低期望更易有驚喜

特首選舉唯一候選人李家超近日發布政綱。實政圓桌立法會議員田北辰今日（5月1日）在商台節目上形容，李家超工作風格上不會帶人「遊花園」，比較直接，雖然其背景有一定弱點，但反而可能因此降低外界對他的期望，更容易有驚喜，正是「沒有期望就沒有失望」。



狄志遠：李家超私底下有商有量、隨和、感性

田北辰指，認識李家超源於他當保安局副局長時，以其經驗，李家超不會帶人「遊花園」，形容對方「得就得，唔得就唔得」，要令對方改變主意的確不容易，但由於他並非事事專長，因此也不會太快有立場，「佢個背景可以係弱點，但都可以係好處」。

田北辰又提出一個現實政治問題：許多人聽到李家超的背景覺得很負面，但反而可能因此降低外界的期望，對日後施政環境有好處：「期望高，一定有失望。但反而好多人對佢唔熟，期望一般，咁就可能冇失望，反而仲會有啲驚喜添。」他又指，現任特首林鄭月娥情況相反，常被人形容為「好打得」，但起步點太高，外界對她的期望也高，到出現困難時政治問題就會更大。

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠形容，過往與李家超合作過，無疑在公眾形象上，李出身保安系統，予人感覺會強硬一點，不過認為對方「私底下會比較有商有量」，舉例指立法會委員會的意見，他真的會認真考慮。他又形容李家超為人「都會隨和、會感性的。從個人來說，他也是個好人，會盡責。」他期望李家超日後多些和市民接觸，共同解決社會問題。

立法會保險界議員、財委會主席陳健波指出，李家超作為一個「朋友」身份相處，很願意聽人意見；工作上，別人有一些建議就算未能做到，起碼會跟進，不會一口拒絕，希望對方日後交出實際成績。

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陳健波：不要事事有「Line-to-take」 否則很令人失望

被問到具體政綱，陳健波認為要優先解決通關問題，相信李家超亦明白通關的重要性，近期有不少外資公司員工因嚴謹的防疫措施已經離開香港，希望就算暫時不能與内地通關，亦可以先與外國通關，放寬檢疫要求，或允許抵港家居檢疫，既方便外資做生意，也讓市民有機會旅行。他又關注到政府日後如何改善工作文化，並提出現時行政立法關係上，有一個現象非常不理想，「覺得議員太支持佢、一定幫佢」，希望日後政府重視立法會的意見，不要事事都有「Line-to-take」，無論如何問都交出一樣的答案，不然會令議員很失望。

田北辰則指，李家超在通關問題上陷於兩難，一方面不能太鬆，否則會違反「清零」國策，一方面又要顧及民生和經濟發展。他又認為，李家超在政綱較少提出政治問題，多提及青年發展，協助青年就業，是符合社會期望，但提醒對方應該在這些問題上提出較多具體目標，包括時間表和路線圖，否則「以結果為目標」容易流於口號。田北辰另外關注政府政策局和執行部門之間的溝通，認為各政策局的首長不一定要「好叻」，但要和前線有效溝通，否則一樣會有陽奉陰違情況。

狄志遠則指，對於李家超明言政改並非新一屆政府的優先項目感到失望，認為政綱缺乏大局觀念、不提修補撕裂，並不理想。他指出，如果要等「完善選舉制度」完全成熟後才搞政改，「可能要等100年」，認為目前立法會已「正常好多」，可暢順運作，提醒雙普選和廿三條立法一樣，是政府的憲制責任。