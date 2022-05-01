立法會｜教育局建議提高小學校長和副校長薪酬　增中層管理人手

教育局向立法會提交文件，建議改善公營小學中層管理人手、提高公營小學校長及副校長薪酬。局方建議，2022/23學年起，小學校長按不同班級數目的分類，調升薪酬，舉例若小學有24班或以上，校長月薪可由目前8.6萬元至9.8萬元，調高至10.6萬元至12.2萬元。



教育局原在2019年向立法會提出提高薪酬和增加人手的建議，待財委會審批，但同年6月爆發修例風波，會議被取消。

最新文件提到，建議小學增加主任級教師的數目，舉例全日制普通公營小學的主任級教師，由現時每3班設1名主任級教師職位，改為每3.2名教師便設1人。教育局表示，《港區國安法》實施後，學校有責任加強國安教育，學校需要在價值觀教育、國民教育等方面加大力度，並確保教職員秉持專業操守和守法，加強防範和制止校內任何違反《基本法》及《香港國安法》的活動，預防政治活動入侵校園等。

政府估計，有關建議全年所需增加的經常開支約為8.89億元，2022-23年度所需增加的經常開支為5.19億元。立法會教育事務委員會本周五（6日）將討論項目，當日亦會加插「‍大學校長遴選機制」議程，多名議員近日批評中大校董會提早續任校長段崇智一事。