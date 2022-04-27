段崇智續任︱梁振英轟等同肯定黑暴表現：其他硬淨校長枉作小人？

中文大學校董會昨（26日）通過，現任校長段崇智在2023年合約期滿後，續任三年至2026年12日31日。段崇智2018年接替沈祖堯出任中大校長，原任期6年，上任一年多即爆發反修例風波，伴隨中大捲入政治風眼，曾與學生對話及親赴中大二號橋衝突現場，嘗試與警方斡旋，獲學生暱呼為「段爸」。



當年狙擊段欺善怕惡、要求問責的全國政協副主席、前特首梁振英，在社交網站帖文，質疑續約決定等同肯定了段在「黑暴」期間的表現：「這些事都是可以重複的，當日的其他學校的『硬淨』校長是枉作小人的，當日批評段崇智的人是錯的。」他要求大家「回帶」段當時的表現。



身兼中大校董的立法會議員劉國勳認為，段在反修例期間對大學的管治立場不堅定，認為社會的心結未解，希望段續任後展示新管治方針，尤其在落實國安教育，帶領大學洗脫負面標籤。



梁振英質疑續約等同肯定了段在「黑暴」期間的表現。（資料圖片）

梁振英曾質疑段為「誰大誰惡誰正確」背書

段崇智當年與學生對話後曾發公開信，指對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後予以譴責。中大二號橋爆衝突，段崇智親赴現場斡旋「食催淚彈」，並要求警方撤退，並承諾協助受傷員生。梁振英當時炮轟段看不清這場在全社會內發生的奪權鬥爭，並為「誰大誰惡誰正確」親自背書，毀了中文大學，質問段要做劣質學生口中的「段爸」抑或「段狗」。

梁振英今日（27日）發帖評論，指段獲校董會續約，「不必公開招聘，不必比較」，校董會主席梁乃鵬更感謝段多年領導和努力不懈服務，相信在段領導下將再創高峰，是表明段在反修例的表現值得肯定，「他身邊的人的表現也是值得肯定的，都是值得鼓勵嘉許的」，要求大家回顧這段歷史。

梁振英斥段崇智毀中大：怕不怕做劣質學生口中的段狗

劉國勳：段崇智反修例期間立場不堅定

劉國勳表示，段崇智在反修例期間立場不堅定，受到社會質疑，雖然段其後在處理學生會、畢業禮事件上撥亂反正，但社會心結仍未解開，希望他在落實國安教育等展示新管治方針，恢復社會各界及僱主對中大學生的信心。他又指，段崇智的學術背景毋庸置疑，相信可以鞏固中大的學術成果。

他認為，當局將在新界北發展以創新科技樞紐，而中大接近新界北，希望中大未來在創科方面有發揮角色，協助香港與大灣區在科技方面有新發展。

劉國勳。（李澤彤攝）

曾兩度就校園內反修例相關事件報警

不過段崇智治下，中大曾兩次就反修例相關事件報警，包括2020年11月19日中大畢業生校內遊行及去年1月學生與保安衝突事件。警方國安處事後拘捕9人，至上月落案起訴其中兩人，被控一項串謀發表煽動文字罪。近日，原屬學生會的學生報及校園電台，因未向校方登記而被要求遷出會室。段崇智在反修例逐漸平息後，也加盟建制組織「香港再出發大聯盟」，近日更成為唯一特首候選人李家超的競選辦主席團成員。