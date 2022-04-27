段崇智續任中大校長三年　2024年起生效　段：攜手貢獻香港及國家

香港中文大學今早（27日）宣布，校董會已通過續聘段崇智任中大校長，任期三年，由2024年起生效。段表示，期待繼續與大學成員攜手，鞏固中大在教學、研究及創新方面的優勢，貢獻香港、國家以及全球社會。



中大表示，校董會於昨天（26日）的會議上，通過續聘段崇智為中大校長，任期三年，由2024 年1月1日起生效。

校董會主席梁乃鵬：在段領導下致力推展五年策略計劃

校董會主席梁乃鵬恭賀段崇智續任校長，感謝他多年來的領導和服務。校董會相信，中大在段崇智的領導下，將致力推展五年策略計劃，帶領大學再創高峰。

段崇智感謝校董會的支持，表示榮幸獲得校董會的信任，期待繼續與大學成員攜手，鞏固中大在教學、研究及創新方面的優勢，貢獻香港、國家以及全球社會。

提名李家超參選特首 與港大張翔等同列「星級」主席團

段崇智是生物醫學家，主要研究領域為人體肌肉骨骼系統，於2018年1月1日接替前校長沈祖堯出任中大校長，任期為6年。段崇智亦有份提名今屆特首唯一候選人、前政務司司長李家超，段現時亦在李家超148人「星級」主席團顧問團名單之中，與港大校長張翔、理大校長滕錦光同列主席團。

2019年11月12日，中大爆發衝突，段崇智親赴「二號橋」嘗試調停，但其身處位置仍被擲催淚彈。（資料圖片）

自言「唔係搞政治」 上任不久爆發反修例風波食催淚煙

段崇智上任時明言自己「唔係搞政治」，但一年多後香港爆發反修例風波，中大成「戰場」之一。段崇智當時曾親赴現場，在學生、示威者及警方之間斡旋，更因中催淚煙不適入院。段更曾與學生對話，惟初時未獲學生認同，更一度包圍校長，段在與學生進行兩小時閉門對話後，成功扭轉局勢，學生最終更鼓掌歡送段崇智，更親切稱呼其為「段爸」。

2020年11月中大畢業生校內遊行紀念反修例，中大報警，警方國安處其後拘捕9人。（資料圖片）

與學生關係趨緊張 中大畢業生遊行九人被國安處拘捕

不過，段崇智任內，中大曾就兩次與反修例風波相關事件報警，令學校與學生關係再度惡化，包括2020年11月19日中大畢業生校內遊行及去年1月推倒保安崗位欄杆及向男保安潑不明粉末事件。其中在中大畢業生遊行中，校方指發現校園多處遭人以噴漆塗鴉書院、教學樓及公共空間等多座建築物牆壁、通道及地面，中大強烈譴責並報警處理。警方國安處事後拘捕9人，至上月落案起訴其中兩人，被控一項串謀發表煽動文字罪。

城大、科大及教大正進行新校長招聘程序

根據資料，目前仍有至少三間大學正就校長一職進行全球招聘，包括去年提早一年辭任的科大校長史維，其卸任日期為今年10月19日；城大校長郭位亦於去年11月宣布約滿後不再續任，其任期至2023年；教大校長張仁良亦於今年2月宣布，明年8月約滿後不再續任。