律政司主辦調解周展開　鄭若驊：網上調解將愈趨普遍

由律政司主辦的2022年調解周，今日（5月2日）起一連五日正式展開，推出一系列主題活動和2022年調解會議，推廣使用調解。首日的活動「校園調解研討會暨第五屆香港中學朋輩調解比賽總決賽」今早已順利舉行。

律政司司長鄭若驊表示，學生從小體會到調解的重要性和實用性，以友好方式有效地解決各種爭議，這對於維持人際關係和最終構建和諧社區至關重要。另外，隨著科技發展，「調解」不一定只局限於面對面的調解會議，網上調解將愈來愈普遍。



校園朋輩糾紛更需用到調解

鄭若驊致辭時指出，追求和諧是中國傳統文化，從小培養調解文化，除了有助減少衝突，更可促進構建友愛及包容的社會。她指，調解不單是一門專業服務，更是化解衝突和人與人之間相處的文化。她希望同學好好掌握調解的技巧，可以排解朋輩之間的紛爭，到日後踏足社會，可以繼續運用調解處理不同的衝突，對整個社會的發展也有裨益。

鄭若驊又指，校園是社會的縮影，處理校園朋輩糾紛，調解是一個更高效、可行性更高的選項。「校園朋輩糾紛與一般商事糾紛不同，大多數的朋輩糾紛並不涉及金錢或合約上的爭議，反而往往是來自於同學之間言語上的衝突或者相處上的小矛盾。而朋輩調解非常適合解決這些糾紛；朋輩調解提供中立和保密的平台，由朋輩調解員帶領，讓同學坦誠交流和表達出自己的想法。而靈活的調解程序容許了更大的討論空間，有助制定雙方同意的方案。因此，在處理這些朋輩糾紛時，調解是不可或缺的選項。」