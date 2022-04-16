鄭若驊：國安概念好闊「唔止睇國安法」　保釋須考慮防範制止原則

《港區國安法》實施近兩年，期間有案件並不涉《國安法》內的四類罪行，都是由警方國安處調查及執法。律政司司長鄭若驊表示，國家安全概念廣闊：「大家唔好淨係睇國安法，因為國家安全係一個好闊嘅概念，可能喺不同法例都會有一啲保護。」她舉例刑事條例內涉及煽動的罪行，都是屬於危害國家安全行為。特首林鄭月娥昨日亦表明，國家安全涵蓋16個範疇，除了國土及政治安全，還有食物、網絡、文化等等。



+ 2

國安犯可留港終審體現中央信任

鄭若驊在港台節目《國安事件簿》表示，《港區國安法》至今執法暢順，加上「完善選舉制度」，最重要的政治安全得到保障，多場選舉成功舉辦。外界有批評聲音，但她認為《港區國安法》反而體現了中央對香港的信任：「全世界無一個地方政府可以審理國家安全，去到終審，但我哋香港特區係有呢個權利，所以《國安法》係完全體現到一國兩制。」

她說國家安全概念廣闊，不只局限於《港區國安法》所涵蓋的四類罪行，而是包括其他危害國安的行為。她強調《港區國安法》訂明會尊重及配合人權法治原則，同時保障市民根據兩項國際公約擁有的權利和自由，但這些並非絕對，而是受限於國家安全、公共安全和公共秩序。

可能有啲人覺得，點解呢一個（控罪）唔喺國安法裡邊，但又算係危害國家安全嘅法律呢？其實在法院，包括終審庭亦確認咗，譬如一啲煽動嘅行為，喺刑事條例第9第10條，都係屬於危害國家安全嘅行為罪行。 鄭若驊：國安概念好闊

律政司司長鄭若驊。（余俊亮攝／資料圖片）

防範及制止乃保釋安排重要原則

《港區國安法》的保釋情況亦受關注，當中民主派初選案數十名被捕人士，自去年初被囚至今，被拒保釋。鄭若驊表示，有關保釋條件，終審庭已在黎智英保釋案確認了，《港區國安法》的概念包括要防範及制止危害國安行為，是保釋安排的重要原則。除非法庭認為有充足理由相信被告不會繼續實施危害國安的行為，否則不會批出保釋。