灣區法治︱鄭若驊倡粵港澳消除法律衝突　達成民商事司法協助安排

律政司司長鄭若驊今日（23日）在粵港澳大灣區司法案例研討會致辭時表示，深度融合的法治建設、打造大灣區共同的法治文化，是大灣區未來高品質發展的必然課題，目前粵港澳已達成了不少雙邊民商事司法協助安排，但三邊的同類型安排發展尚未成熟，建議三地相關部門應該對已簽訂的雙邊司法協助安排作系統整理，達成三方民商事司法協助安排。



鄭若驊指出，大灣區經濟的快速發展對區際法律規則銜接機制對接提出了實際要求，在保持三地法域的獨特性之餘，進一步消除區際法律衝突，需要三地在司法協作的實踐中不斷探索。

她指，大灣區擁有着「一國、兩制、三法域」的獨特法律環境，世界獨有，沒有先例可依，如果三地能在常見的法律範疇內制定出一套適用於大灣區最佳準則或示範法規，則不僅可以協調三地法律衝突，也可以供建設法治「一帶一路」借鑑，為其他國家及地區提供參考，助力構建公平、和諧及法治為本的國際社會。

她提到，粵港澳三地在推動調解準則、標準一體化方面已取得了階段性成果。2021年12月舉辦的第三次粵港澳大灣區法律部門聯席會議上，通過了統一的大灣區調解員資格資歷評審標準和專業操守最佳準則，為跨境調解機制的建設提供了更佳更好的條件和配套。