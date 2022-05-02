特首選舉｜李家超周五會展千人造勢　李：當選帶畀大家執行型政府

特首選舉唯一候選人李家超上周發表政綱，近日分別出席答問會、落區爭取市民支持，本周五（6日）將於會展舉行壓軸活動，與選委見面。

李家超表示，今日舉行兩場交流會，分別與社福宗教界、醫療衞生界視像會議，感謝參加者支持其政綱，認同建立一個關愛、共融、安老及助弱的社會，以及改善醫療和護理服務系統，令他更有信心推行政綱政策。他重申，政改非第六屆政府優先工作。

他指若成功當選，會就指定工作訂立百日KPI，最重要是有結果，「帶畀大家一個執行型、實踐型政府。」他未正面回預期取得多少票數當選。



過千人參加 譚耀宗：接觸面更大

《香港01》今早報道，李家超本周五（6日）下午4時在灣仔會展舉行「我和我們 同開新篇」活動，多名政界人士及選委已獲邀。譚耀宗傍晚表示，已發函邀請所有選委、主席團及顧問團成員出席。他稱活動會嚴守防疫措施，要求出席者參加前須進行快速測試，進場前要量度體溫、掃描「安心出行」及「疫苗通行證」，場內座位亦會按照防疫規條劃分。



被問及一人參選仍舉行造勢大會，而非落區接觸市民，譚耀宗表示，造勢大會能夠與更多選委及非選委會面，接觸面會更大，又指大會場地大，人數不會超出場地上限。