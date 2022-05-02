譚耀宗：「公屋提前上樓」由李家超主動想出　多提供一個選擇都好

特首選舉唯一候選人李家超於政綱提到要強化政府治理能力。競選辦主任、全國人大常委譚耀宗今日（2日）於商台節目上表示，日後李家超需要「動之以情、說之以理」，讓公務員體會到應有所擔當，而日後的升遷亦需要更著重公務員是否積極有為，不能因循守舊只看程序，否則和市民的期望不符。他更透露，「公屋提前上樓計劃」是李家超主動提出的想法，團隊認為可行因此加入政綱。



須「動之以情說之以理」 讓公務員體會到有擔當

譚耀宗指出，政綱公布後「我聽到普遍個反應幾好」，不少人都認識到李家超風格比較務實，上周六的七台聯合論壇中，李亦充分將想法表達出來，讓市民理解其方向、理念。

他續指，在過去疫情嚴重時期，市民看到政府工作滯後、出現亂子，大家都希望情況可以改變。「如何體會到（公務）有擔當、有宣誓呢？新特首如何動之以情、說之以理，令這些公務員為民解困和解決問題，不要再被一些繁瑣的程序，成為我們的絆腳石。如何打動他們呢？」此外亦要引入分明的賞罰制度，提拔積極進取、配合政策、幫助解決問題的政府人員，「不會只是因循守舊，『有事不關我事，我依足指引』，那就死定了，那些人就沒辦法了。雖然政府不會隨便炒人魷魚，但唯有麻煩你讓位給其他人升遷吧，繼續這樣下去，市民不會滿意的。」

被問到政綱內的「公屋提前上樓計劃」具體指什麼屋邨，譚耀宗指這是概念性的方向，在公屋需求殷切、市民有迫切需要上樓時，可提供多一個選擇，現時正聽取意見，仍未到計算具體地點和成效的階段，但相信可以找到。對於有意見擔心提前上樓的公屋未有足夠交通配套，譚耀宗認為屆時可以盡快為相關居民提供小巴、巴士路線。

譚耀宗更透露，以上計劃是李家超主動提出的想法：「是呢，我自己有份參與討論時，我第一次聽是聽他說的，我當時也覺得『咦，都可以嘗試一下』。」他指，李家超對民生政策當然也有所認識，有時候提出一些初步想法，團隊就負責了解可行性等問題，譚耀宗本人亦有幫忙問一些熟悉房屋政策的團隊成員，大家說可以，因此納入政綱。他更指，初時也疑惑過提前一年上樓幫助有限，但最終同意「都好，多個選擇」。

習近平七一來港？ 譚：不清楚但期望會有

被問到國家主席習近平今年七一會否來港出席故宮博物館開幕儀式以及見證李家超就職，譚耀宗指沒有相關資料，但以內地慣例「逢五逢十」都是大日子，習主席在回歸20周年時有來港，今年25周年有什麼安排，目前暫未清楚，但當然會期望領導人來港看看最新的發展，提供指示，這對「一國兩制」的發展十分重要。

李家超政綱提到要強化政府治理能力，公務員方面料有新改革。（資料圖片）

李方冲：李家超紀律部隊出身團隊精神強

香港高級公務員協會主席李方冲在港台節目指出，希望新政府的「關鍵績效指標」（KPI）要公道和取得平衡，目前不同政府部門本身有各自的KPI和工作目標，不過需要更有統籌，討論政策及完成這些目標。他指，李家超是紀律部隊出身，特性是團隊精神強，相信可以為政府帶來新思維，亦相信對方提出提高效率和團隊精神的方向相當正確。

至於李家超提出增設「動員機制」，在危機時組成「應急隊伍」，李方冲指現時各部門亦有在應對颱風等災害時啟動類似機制，相信李家超的目前是類似的機制變成常設，可及早預備與培訓，但預計公務員每年參與應急的次數不會多。