李家超政綱︱招國偉：公屋提前上樓料對劏房戶有幫助　但數量不多

特首選舉唯一候選人李家超於政綱提出「公屋提前上樓計劃」，讓輪候公屋市民選擇在配套未完善時提前上樓。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉今早（5月2日）在港台節目上表示，每年有大約1萬個公屋單位供應，相信當中有部份單位可提前入伙，但數量不會特別多。



林琳：政策醞釀時應提早諮詢立法會

招國偉指出，對於需要捱貴租的劏房戶來說，算是多一個選擇，可以減輕租樓負擔，因為可能部份人本身居住環境更差。他提到，如新落成公屋本身位於市區，附近有其他屋邨或相關配套，對提早上樓的居民較方便；但如果位置較偏僻，例如粉嶺皇后山邨，交通未必太完善，周邊亦未必有街市或商店等配套，所以一切要視乎日後政府挑選哪些屋邨供提早入住。

政綱亦提到「解決跨代貧窮試驗計劃」，初部構思幫助1,000名居住劏房初中學生，利用政府企業、非政府組織等一同設計方案及計劃，提供包括培訓及活動，助其了解生涯規劃及提供更好學習環境及資助。社區組織協會副主任施麗珊指出，聽起來有點類似現行的「兒童發展基金」，上述計劃可能是類似的延伸，而現時兒童發展基金計劃名額本身已供不應求，期望政府先改善現行計劃的安排。她又提醒，全港有20萬至30萬貧窮兒童，「千人計劃」只是杯水車薪。

狄志遠：勿看輕社會復和重要性

民建聯立法會議員、青年發展委員會委員林琳提到，李家超在青年政策上已設定了大方向，其中十八區關愛隊伍可以吸引到一些青年人投入社區義工工作，同時提升他們對公共事務的認識、增加經驗，相信這個隊伍與區議會功能沒有矛盾，因為區議會相對會多關注地區發展方向，著重政策層面。她又期望，來屆政府在處理和立法會關係上，制訂政策時可以更早與議員溝通，因為議員理應比官員更了解地區民情，如有問題可以「預早解結」。

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠表示，政綱有少許「見木不見林」，點子很多，但未能看清李家超應對社會困難的總體方向，例如無提及如何修補政治事件過後的社會撕裂，提醒切勿看輕社會復和的重要性，否則日後施政會舉步維艱，因為市民可能不願配合政府。此外，政綱亦沒有提及民主發展，認為這是香港人普遍的心願，也是憲制責任，希望「非優先工作」最後不會變成「不會有工作」。