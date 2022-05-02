特首選舉︱青年民建聯：青年工作應列入百日KPI　擴千人扶貧計劃

青年民建聯今日（2日）舉行記者會，回應特首選舉唯一候選人李家超的政綱，指總體上歡迎李家超提出的政綱方向，建議下屆特區政府大力執行青年政策，將之納入100天的關鍵績效指標（KPI）內 。他們又建議下屆政府為青年提供創業或創科就業支援，並為有意創業青年提供廉租空間作共享空間、創業廚房、工場等。



梁熙：部份計劃百日之後可再擴大

青年民建聯主席施永泰表示，同意李家超提出的政綱及其以結果為本的方向，亦樂於見到政綱內接納了不少的青民的建議，希望未來政府可以強化執行力，化政綱為具體成果。

副主席劉毅希望新一屆政府加快落實支持青年人置業的房屋政策，包括改建方艙醫院為青年宿舍及青年創業文化產業區、擴大並加快青年宿舍計劃改建房委會工廈為住宅用途，以及重新制定《長策》，建屋量應與「上樓」目標掛鈎；另一副主席穆家駿提到，新一屆政府應加強教師操守培訓，包括對新入職教師進行憲法、《港區國安法》、《基本法》考核，以及為現職教師持續培訓、提供前線教師到內地交流機會。

民建聯立法會議員梁熙建議，下屆政府未來可把首一百天的KPI內容擴大，例如房屋及教育政策等。在百日之後，可以再設立進一步的目標，舉例指有意見認為「解決跨代貧窮試驗計劃」僅幫助1,000名居住劏房初中學生並不足夠，可考慮在百日後擴大計劃，並同時協助高中生，因為高中時期的生涯規劃也很重要。