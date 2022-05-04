政圈風聲｜民建聯兩議員成李家超班子人選　傳何厚鏵姪補位選立會

特首選舉本周日（8日）投票，唯一候選人李家超高票當選已無懸念，政界近日關注其籌組新班子工作。據了解，各大政黨均有推薦人選予李家超參考，當中不少是選委界立法會議員，其中民建聯兩名議員成為入閣熱門人選。



選委界張國鈞、葛珮帆成人選

候任行政長官辦公室昨日正式成立，由原行政署長鄭鍾偉擔任秘書長，李家超昨稱一旦當選，會立即利用候任辦工作，包括籌組班子及推進未來施政工作。李家超5月8日當選後，只有約一個月時間組班，包括物色人選、背景審查，加上須中央拍板，時間趕急。

據了解，建制不同陣營均有推薦人選予李家超考慮，其中立法會選委界成為一大「人才庫」，有政圈中人指，民建聯至少兩名立法會議員有機會升官，分別是選委界張國鈞和葛珮帆。張國鈞一直是民建聯重點栽培人物，2016年首次晉身議會，翌年開始出任行會成員，熟悉政制、法律等事務，有人估計他有機會出任政制及內地事務局局長。亦有說法指，徐英偉因「洪門宴」丟官後，民建聯希望重奪民政局長一職，張國鈞曾任多年區議員，不排除會執掌改組後的民政及青年事務局。



至於主打創科、資訊科技發展議題的葛珮帆，多年來一直有傳轉戰官場，今次有機會加入李家超班子。有民建聯中人表示，該黨一直培訓政治人才，通過政治委任方式加入政府，隨著新政府將擴大問責團隊，相信李家超班子會吸納該黨人才，除了局長，也包括副局長和政治助理。

另一建制大黨工聯會，目前只有勞福局副局長何啟明一人出任問責官員，有傳已擔任10立法會議員10年的麥美娟，是局長人選之一。

「Save HK」創辦人傳出戰補選

選委界議員若「轉跑道」加入政府，必須辭任議員，但由於選民只有1,400多人，較易處理。有建制派透露，目前政圈傳出多個潛在人選，打算「補位」出戰立會，部分人大有來頭，包括澳門前特首何厚鏵姪子、新民黨中委何敬康。他去年獲葉劉淑儀看中，主動邀請入黨，主攻「國際線」，他曾在聯合國會議視像發言，力撐香港新選舉制度。



何敬康另一身份是Facebook群組「Save HK」的創辦人，該群組約有11.6萬名成員，是「藍營」輿論陣地；他亦與一眾藍營KOL成立「《中國故事》KOL聯盟」，向國際「說好中國故事」。

有資深建制派表示，不論是競選辦還是政府新班子，人事佈局必然要得到北京首肯，預料李家超會吸納不同陣營人士入閣，展示「大團結」，但最終有多少人是其「親兵」，值得注視。