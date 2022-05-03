特首選舉｜民建聯執委會一致通過支持李家超　逾150名選委All in

特首選舉周日（8日）舉行，民建聯執委會今日（3日）開會，一致通過支持唯一候選人李家超。民建聯主席李慧琼表示，新一任特首肩負重任，帶領香港進入充滿機遇和挑戰的新時代，新政府要有遠景、有變革決心和動力，為市民做事，克服疫情。



李慧琼期望李家超盡快提出具體措施，以實績回應市民訴求。(盧翊銘攝)

盼盡快提具體措施 以實績回應市民訴求

李慧琼指執委會綜合考慮後，認為李家超是擔任下任特首的理想人選，指他有行政管理經驗，過往工作顯示出能力和決心，其政綱方向也正確，切中社會實際情況和關注，吸納了不少民建聯的建議，期望他廣泛聆聽社會意見，盡快提出具體措施，以實績回應市民訴求。

民建聯目前有超過150名選委，李慧琼指，相信選委會尊重執委會的決議，投票支持李家超。