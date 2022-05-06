「好打得」打散咗香港！曾健成出獄：盼主賜新特首智慧修補撕裂

社民連成員曾健成（阿牛） 因前年7月1日遊行，被控煽惑他人參與非法集結，去年判囚10個月，今早（6日）刑滿出獄。曾健成9時半步出赤柱監獄，手持寫上「陽光總在暴雨後」的標語以及有「撐住」字句的支聯會副主席鄒幸彤畫像。

曾健成稱自己只是被囚7個月，已體會到坐監是一件很痛苦的事，但仍有大量反修例「手足」重判，有《港區國安法》被告被扣留時間比他服刑還長、至今仍未開審。他希望主能賜予第六屆特首智慧，釋出善意，修補香港的撕裂。



「陽光總在暴雨後」：須成立獨立調查委員會

長期支持「保釣運動」的前全國政協委員劉夢熊、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，以及社民連前主席吳文遠等人到場迎接。曾健成展示他在獄中所畫的鄒幸彤畫像，形容她是「現代秋瑾」，作為高材生及大律師，選擇站在真理一方。

曾健成感慨，目前香港大小監獄，有律師、教授、醫生、學生及很多前議員：「今日嘅香港已經唔係昨日嘅香港，好陌生。『好打得』打散咗香港，打散咗獅子（山） 精神。」他期望下屆特首就反修例成立獨立調查委員會，解決反修例所產生的矛盾及黃藍之分。

今日香港已非昨日香港：好陌生

曾健成稱今日是孫兒兩歲生日，出獄後第一時間希望打電話給孫兒，又提到自己清減不少，體重由入獄時的98公斤，下跌至81公斤。他又提到自己很多「老友」移民，強調非移居：「我想問梁振英先生，你啲家人本英國護照揼咗未啊，點解你送啲子女去英國讀書，唔去北大讀書啊？」

曾健成在獄中一直留意時事，表示第五波疫情短短兩個月已有9,000人死亡，特區政府應作出檢討，並成立獨立調查委員會。他又要求新政府協助劏房戶上樓，以及設立全民退休保障等。