支聯會解散｜引入燭光悼六四　首屆常委曾健成憂六四歷史在港消失

支聯會今日（25日）通過解散，32年歷史劃上句號。活躍社運前線的曾健成（阿牛），出席特別會員大會時，由表明反對解散，最終投下支持票，「當呢日嚟臨，係難過。」

阿牛坦言，自己受六四事件啟蒙投身政治，加入第一屆支聯會常委會，創出多個「行禮如義」的悼念活動，如維園年宵擺檔、「愛心寄秦城」行動。昔日被指脫節的儀式，今天變得彌足珍貴。

他慨嘆香港社會今非昔比，未來公開悼念六四存在風險，要一代又一代承傳這段歷史增添難度，「家長可能已經帶咗小朋友走；如果怕事嘅家長，就唔會講呢段歷史。」六四歷史或許漸漸在港被抹殺，但他相信，六四事件作為世界歷史的重要事件，難在國際上全方面抹去。



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阿牛是支聯會首屆常委，過去有十年負責組織的工作。（梁鵬威攝）

受六四啟蒙 由地盤判頭到首參與政治集會

時光回溯到1989年5月，北京學運正蔓延全國，掀動着全港人心。當年的阿牛是地盤判頭，以普通市民身份關心政治。當時學聯在灣仔新華社門外絕食，他工餘時駕車到現場，本想放下幾條紙包維他奶，講一聲「後生仔，頂住」，就默默離開。

5月20日凌晨，時任總理李鵬宣告北京實施戒嚴，大批解放軍入城。香港這天懸掛8號風球，數萬名市民仍冒着暴雨，傍晚齊集在銅鑼灣維園，遊行到新華社請願。在電視機前留意新聞的阿牛，當時正值與朋友「打牌」，知道遊行消息後，即二話不說，衝到終點加入集會，「人生喺到學到第一個成語，心領神會；第二係水洩不通，嗰日傾盤大雨，皇后大道東坐滿晒人，華叔（司徒華）話散會，一企身，啲水係隻腳噓噓聲落地。」

他猶記得，人群消散後碰見太太，「我話我頂唔順啦，要出去做啲嘢。」

1989年5月20日，市民冒著暴雨上街，遊行前往新華社請願。（支聯會提供）

1989年5月21日﹐過百萬市民在上街遊行，聲援支持北京學生，同日香港市民支援愛國民主運動聯合會成立。（支聯會提供）

獲李永達、華叔邀請加入支聯會

此後，阿牛每晚到新華社對出的伊利沙伯體育館，與一群草根的小市民聚集，成立「民主台」關心北京學運發展，「由每晚8點去聲援，一齊吹水，就坐到天光。」5月21日，有200萬市民上街，支聯會宣布成立。他笑言當時不知悉支聯會，只是關心天安門情況。

支聯會由已故民主黨元老司徒華創立，6月21日選出第一屆常委。時任教聯會代表程介南、公務員工會聯合會前主席黃偉雄，加入支聯會不久後便退出。阿牛在這場運動中認識民主派的李永達、劉千石、華叔。他說，當年因積極參與聲援行動，被認為動員能力高，獲邀參與支聯會補選，順利加入支聯會成為首屆常委，負責組織的工作。

1990年六園維園燭光集會，大會最後將所收集得來的13萬弔唁冊簽名火化。圖第一排右一為阿牛。（支聯會提供）

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創「愛心寄秦城」行動 燭光悼念源起羅馬尼亞死難者集會

支聯會多年「行禮如儀」受人批評，不過，不少開創先河的活動，其實來自核心成員阿牛。點子多多的他說，首年提出要招募義工支援，早意識到要留住他們，必須要經常舉辦活動。他向華叔提議，趁聖誕節前發起「愛心寄秦城」，收集市民簽名，向秦城監獄的政治犯寄送聖誕卡。

每年六四維園燭海，畫面深入民心。阿牛說，以洋燭悼念死難者的做法，最先源自另一個集會。1989年12月，羅馬尼亞共產政權倒台，為悼念遭獨裁者壽西斯古鎮壓喪生的人民，曾以「民主台」的名義，在遮打花園發起燭光晚會。當時集會有約500至600人出席，「第一次見到個場面係好靚，好感人。」當晚華叔也在場，「我話呢個場面正呀，六四用燭光啦，幾莊嚴又簡單。」

其後，支聯會常委採納阿牛的建議，在維園亮起燭海。曾有人形容，燭海照耀着人們的良知和自由。

構思年宵擺檔宣傳 提議華叔賣字

支聯會維園年宵擺檔傳統，也是阿牛的主意。他認為，年宵人流多，「只係放幾千蚊，宣傳面就好大，派單張都着數」，於是在1990年投下數個年宵市場，分別在維園、沙田及荃灣。第一年賣民運書籍和民主女神像，吸引不少市民搶購，反應十分熱烈，「個木搭嘅棚逼到差唔多散，六、七輪人逼埋嚟！」

年三十晚點數，阿牛說，年宵收入有40萬元，可見市民支持程度，「90年代，40萬，唔係小嘢。」

翌年支聯會再進駐維園年宵，阿牛還記得，華叔向其懊惱道，「書賣完，仲有咩做？」他回答，「我話唔洗擔心， 華叔你賣字就得㗎啦，之後開始寫對聯，開初標價一、二千蚊一幅，好犀利，全部係作為支聯會捐款。」 支聯會舉辦活動，市民一呼百應，阿牛心水清，「唔係支聯會得唔得民心，而係當日嘅鎮壓太殘暴，當日有一個團體幫大家出聲，大家咪附和個團體。」

今年9月初，國安處查封六四紀念館，有警方人員將標誌帶走。（資料圖片／翁鈺輝攝）

原反對解散今改變決定 望減在囚者負擔

年復年悼念六四，活動「一成不變」，民主放風爭、毋忘六四大遊行、燭光集會、愛心寄聖誕卡，維園年宵。在支聯會一做十年的阿牛不諱言，多年來的行動「太死板」，曾經不欲待下去，也覺得常委會可注入新力量，於1999年離開常委行列，「過去廿幾年，我係頭也不回，冇返過去開會。」雖不再參與常委會，他依然是支聯會會員，自言一直積極參與六四活動，每年維園集會從不缺席。

習以為常的儀式，阿牛口中一成不變的組織，隨着「港區國安法」實施，決定解散，再無生存空間。警方國安處指控支聯會是「外國代理人」，本月初查封六四紀念館，凍結220萬元資產，拘控七名常委違反國安法，當中主席李卓人、副主席何俊仁和常委鄒幸彤，更被控「煽動他人顛覆國家政權」，全部在囚或還押。

阿牛曾表明反對支聯會解散，在9月中受訪時，也堅持投下反對票，「無犯法點解要解散啫？我覺得我哋仲有法律可依，如果我哋話唔解散，都係違咗國安法，大家咪知咩叫國安法啦。」

事隔一周，在獄中服刑的李卓人和何俊仁，聯名公開呼籲各成員團體代表，支持解散支聯會，阿牛改變主意。他解釋，考慮多位常委被捕，加上二人的公開呼籲，「如果解散決定，可以令佢哋早日獲釋，減輕罪名，會支持解散。」

阿牛說，對支聯會解散感到難過，但未來可思考如何以其他方式，將關注議題呈現公眾眼前。（梁鵬威攝）

悲觀六四歷史或在港抹殺 但信世界不會遺忘

32年前，阿牛見證支聯會誕生，如今親手送別，「當呢日嚟臨，係難過。」他說：「89年入咗支聯會，就有諗過有呢日；當過咗97又諗唔到有呢日。」即使失去支聯會，他覺得，未來可以思考以什麼形式，將關注議題呈現公眾眼前，如何再動員群眾參與，「03年之前都無民陣，89年之前都無支聯會。」

在時間的洪流中，拒絕遺忘一段歷史談可容易。他坦言，香港社會今非昔比，國安法紅線搖擺不定，不能再暢所欲言，公開悼念六四有風險，學校推行國民教育，新一代將未必知道六四事件，歷史一代傳一代更難。「家長可能已經帶咗小朋友走；如果怕事嘅家長，就唔會講呢段歷史，因為你講完，你個細路有認知，他日出於公義執言，為歷史衝前，佢可能有機會犯法，作為家長都唔想。」

他預視六四歷史可能漸漸地在香港消失，對此無法不感到悲觀，不過世界終無法遺忘六四。他說，倘香港禁絕一切，會堅持一個人悼念，「總然之，你有你辦法，可以讓擦身而過嘅人，感覺到你就係悼念，就已經足夠。」