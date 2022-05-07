政府本月修例禁國安犯任社工 不限於國安法：有罪行僅表面似無關
撰文：周皓宜
出版：更新：
政府本月將修訂《社會工作者註冊條例》，令被裁定犯了任何危害國家安全的罪行的 人士不能擔任、或不能繼續擔任註冊社工。勞工及福利局將於本月16日，向立法會福利事務委員會簡介有關修訂。
政府表明，這些罪行並不限於《港區國安法》下四項罪行，即「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、以及勾結外國或者境外勢力危害國安」，以及《刑事罪行條例》下的「叛逆」及「煽動」罪行。社署表示，在條例中列出所有危害國安的罪行並不可行，因有些罪行元素從表面看並不一定與國安有關，但在特定情況下，有關罪行可被視為危害國安。
現時附表罪行 包括侵害人身、兒童及性相關罪行
勞工及福利局建議將 「危害國家安全的罪行」納入《社會工作者註冊條例》附表2，令犯了相關罪行的人不能註冊成為社工、現職的也將被褫奪資格。現時在附表列載的，包括性罪行、侵害人身及兒童罪行。勞福局表示，社會工作者得到受助者的信任，可對他們發揮很大的影響力，包括有關國家安全事情。所以，如果容許被裁定犯了危害國安罪的人履行社會工作者職務，受助者的利益便不獲保障。
局方表示，這將令社會工作者專業形象受損，因此須將危害國安罪行納入《條例》以彰顯這些罪行的嚴重性，以及更有效確保被裁定犯了這些罪行的人士不能擔任或不能繼續擔任註冊社會工作者，除非所有註冊局成員在考慮有關個案的所有情況後議決讓其註冊。
理大生認煽動分裂 官原判囚3年8個月 受國安法約束改判囚5年許智峯稱國安法禁令下成功於澳洲提款 中銀：遵守所有法律保安局：175人涉國安法被捕 逾六成人被控 法庭盡量訂最早審期公務員試6月開考 即睇CRE、基本法及香港國安法測試懶人包+攻略國安法｜陳茂波：港須樹立牢固總體國家安全觀 才能乘風破浪四名社工系學生組抗疫關注組 穿梭土瓜灣舊區支援劏房確診戶疑遺下3名未成年子女在尖沙咀單位內 社工報警拘46歲外籍漢孤老缺資訊不分陽陰性 社工入村教用快測包：支援就係多行一步